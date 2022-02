La intención del concejal de Fiestas, Carlos Galiana (Compromís) de poder celebrar las Fallas el próximo mes de marzo es compartida por su compañero de gobierno, que no de partido, Aaron Cano (PSPV), concejal de Policía, quien asumiendo el interés por volver a la normalidad, tiene serias dudas sobre la posibilidad de disparar diecinueve «mascletàs» en la plaza del Ayuntamiento como en los felices años prepandemia.

«¿Cómo vamos a limitar el aforo de la plaza?, ¿quién entra y quién no?, ¿a partir de qué hora?». Son muchas las dudas que se le plantean al prudente concejal de Policía que explica que no es lo mismo cerrar la plaza para la Nochevieja que para las «mascletàs». «Si en Nochevieja cierras la plaza, la gente no ve el reloj y se va a celebrar las campanadas a otro sitio, pero una «mascletà», aunque cierres la plaza, se oye, y la gente se aglomerará en la calle Barcas, Ruzafa, Ribera, entre otras».

Aaron Cano descarta cuestiones de partido: «siempre me he llevado muy bien y me he entendido con Carlos Galiana, y cuando nos sentemos a hablarlo seguro que encontramos una solución, pero a día de hoy a mí no se me ocurre la fórmula».

Respecto a limitar el aforo, Cano admite que el aforo de la plaza se puede calcular y limitar: «pero a quién dejas fuera: ¿a los turistas, a la gente de fuera de la ciudad?, con qué criterio, desde qué hora cortas el paso a la plaza, qué haces con la gente que trabaja en ella».

Además, el edil recuerda que se necesitarían al menos doscientos agentes para cerrar la plaza todos los días y advierte que aunque la situación parece que mejora no sabemos si habrá mejorado los suficiente dentro de, apenas, 27 días.

Demasiadas dudas que todavía están sin resolver en un día como el de ayer en que comenzaron a instalarse la altas vallas que cierran el recinto donde se hace la «disparà». «Eso no significa nada, las vallas igual que se ponen se quitan», concluye.

La misma incertidumbre se transmite desde la Conselleria de Sanidad. Fuentes del Departamento de Ana Barceló aseguraban ayer que «todavía falta mucho tiempo y que se irá viendo cómo evoluciona la pandemia».

En cualquier caso, por el momento no hay ninguna reunión prevista entre la consellera y el sector fallero, algo que sí sucedió antes de las Fallas celebradas en el mes de septiembre de 2021, cuando no solamente no se celebraron “mascletàs” en la plaza del Ayuntamiento, sino que también había toque de queda. Estas serán, por lo que parece hasta el momento, unas celebraciones mucho más relajadas.