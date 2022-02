El jubilado en guerra contra los bancos: “Me sentiré satisfecho el día que deje de ver a gente llorando”

Carlos San Juan sigue en plena cruzada contra los bancos. El jubilado que hace apenas un mes lanzó la iniciativa “Soy mayor, no idiota” en Change.org, lleva ya recogidas 560.000 firmas y espera llegar al millón. A pesar del éxito de su iniciativa, que ha logrado llamar la atención de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, San Juan insiste en que se sentirá satisfecho “el día que deje de ver colas en los bancos y gente llorando, cuando vea un horario de atención en las oficinas asequible, que se pueda concertar cita previa de forma fácil, que contesten al teléfono, que se nos ayude cuando el párkinson no nos deje teclear en el cajero, porque las ganancias de los bancos son impresionantes y lo que pedimos es una gota en el océano”.

San Juan se ha entrevistado hoy con el director de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Javier García, el presidente de la Federación de Organizaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana (FOMCOVA), el responsable del Consejo valenciano de personas mayores, Miguel Jordá, y la presidenta de la sociedad valenciana de geriatría, Sacramento Pinazo, entre otros, como la Edad Dorada o Mensajeros de la Paz, dirigida por el padre Ángel.

San Juan ha recibido el apoyo y las gracias de todos estos colectivos por haber promovido una reclamación que ha conseguido más de 560.000 firmas, que serán entregadas el próximo 8 de febrero a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño.

El promotor de esta reivindicación ha explicado que en las últimas semanas ha recibido la llamada del secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, y del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández, con quien pudo departir durante 45 minutos y le “dejó hablar”, según ha asegurado. “Al final, me emplazan a una reunión que ha de mantener Calviño con los principales responsables de la banca española, una reunión para la que no hay fecha...”.

El padre Ángel, por su parte, ha recordado al papa Francisco y sus estímulos a “armar lío” y ha comparado esta petición con la iniciativa de Carlos San Juan. ”Estamos en un buen momento, hay buena sintonía, hasta los políticos han visto este SOS que lanzamos. Somos mayores pero necesitamos de verdad que nos atiendan, Carlos ha dado en la clave y por eso venimos a apoyar esta causa. No nos conformamos con la recepción de la ministra y por eso pedimos que la gente siga firmando, vamos a llegar a un millón o dos de apoyos”.

Maltrato a los mayores

Por su parte, la presidenta de la sociedad valenciana de Geriatría, Sacramento Pinazo, ha citado informes de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionistas que indican que en 2019 el 76,9 % de los mayores de 65 no eran usuarios de la banca en línea, “y la mayoría son mujeres”, ha dicho.

”El problema es especialmente grave en el ámbito rural, donde los mayores han de depender de terceros para cobrar sus pensiones, se arriesgan a sufrir robos. Se está vulnerando al derecho a la autonomía personal, es una forma de maltrato a nuestros mayores”.

Ha agregado que “el perfil mayoritario de los no usuarios de la banca digital son mujeres de 70 o más, viudas, que viven solas y tienen un bajo nivel formativo, poco diestras en el ámbito digital, que no pueden pagar la conexión a internet con sus pensiones y que tampoco pueden cambiar el móvil cada dos o tres años”.

Pinazo ha citado otro informe de la misma asociación, de 2021, que concluye que cuatro de cada diez personas nunca ha usado internet, que el 77 % no es usuario de la banca en línea y que el 45 % no tiene ordenador, tablet o móvil con datos.

Javier Pérez ha señalado que “estos días hemos conocido los beneficios de dos grandes bancos, no nos pueden decir que no pueden destinar una parte de ese dinero a mantener oficinas abiertas en unos horarios más amplios o a ofrecer servicio en el ámbito rural, no pueden ganar dinero a base de machacar a la gente”, ha agregado.