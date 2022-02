El pasado día 9 de febrero, en el Centro Cultural de La Beneficencia, tuvo efecto la presentación de los carteles de la próxima feria de Fallas de 2022, un serial desaparecido desde 2019 debido a la pandemia y que significa también la primera experiencia en Valencia de la nueva empresa gestora del coso de Monleón, Nautalia, que estará al frente del mismo durante las próximas cuatro temporadas.

Rafael García Garrido, cabeza visible de Nautalia, afirmó estar ante un nuevo reto en su carrera como empresario taurino, al mismo tiempo que mostró su ilusión “por llevar una plaza de la categoría de la de Valencia. A lo largo de la temporada queremos recuperar el pulso, pues nuestra intención en fortalecer la Feria de Julio y dar nuevo impulso a los festejos que s edén alrededor del 9 de Octubre”.

En este acto estuvieron presentes los matadores de toros valencianos José María Manzanares y Román, así como los novilleros Jordi Pérez “Niño de las Monjas” y Nek Romero.

Manzanares señaló que para él, como ya lo fuera para su padre, “Valencia es una plaza donde siempre he recibido un cariño especial salieran bien o mal las cosas. Hacer dos paseíllos en esta Feria de Fallas me llena de orgullo e ilusión, además Valencia ha sido una de las plazas de primera que más ha sufrido con la pandemia al no haber celebrado festejos durante las dos últimas temporadas”.

La Feria de Fallas de 2022 consta de cuatro corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada con picadores y otra de promoción cuyas combinaciones son las siguientes:

Sábado 12 de marzo : Novillada de promoción. Manuel caballero (Escuela de Albacete), Nek Romero (Escuela de Valencia), Aarón Rull (Escuela de Castellón), Jarocho (Escuela de Salamanca), Lenny Martins (Escuela de Béziers) y Joel Ramírez (Escuela de Madrid). (Erales de Valrubio)

Domingo 13 . Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román (Toros de Victorino Martín)

Miércoles 16 . Niño de las Monjas, Álvaro Alarcón y Manuel Perera (Novillos de El Pilar)

Jueves 17 . Morante de la Puebla, Juan Ortega, Pablo Aguado (Toros de Juan Pedro Domecq)

Viernes 18 . Diego Urdiales, José María Manzanares y Roca Rey (Toros de Victoriano del Rio)

Sábado 19 . Matinal. Festejo de rejoneo. Rui Fernandes Diego Ventura, Lea Vicens (Los Espartales)

Sábado 19. Tarde. El Juli, José María Manzanares y Emilio de Justo (Toros de Garcigrande).

También se dio a conocer el cartel de la novillada en torno a la festividad de la Virgen de los Desamparados, a celebrar el sábado 7 de mayo: Manuel Diosleguarde, Miguel Senent “Miguelito” e Isaac Fonseca, ante novillos de Conde de Mayalde.