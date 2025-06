Entrevista David García, presidente de Unión Municipalista: "Se están gestando partidos municipales por el abandono con la dana"

En cada vez más municipios de la Comunitat Valenciana hay partidos independientes desligados de las siglas tradicionales del Partido Popular y PSOE. Partidos que según David García, alcalde de Nules y del partido Centrat Per Nules, «tenemos como jefe a nuestros vecinos» y no en Génova o Ferraz. En febrero de 2024, promovido por este alcalde castellonense, se formó Unión Municipalista, para aglutinar sobre unas mismas siglas el poder municipalista en España y poder tener voz en los distintos ámbitos que afectan a las decisiones de los ciudadanos. «También en Bruselas», asegura García. Con esa ambición buscan presentarse con un mismo apellido, previsiblemente Municipalistas, pero con independencia cada uno, a las próximas elecciones municipales, regionales, nacionales y europeas. En Valencia han encontrado un filón con el hartazgo político en los municipios afectados por la dana.

¿Han contactado con Unión Municipalista desde la zona cero para crear nuevos partidos?

Sí, en la zona afectada de la dana son contactos que han hecho ellos con nosotros. Nosotros no hemos empezado a buscar, que sí que era una idea de campaña por la zona, pero se nos ha adelantado.

¿En qué municipios han recibido consultas?

Yo directamente me he reunido con vecinos de Catarroja; de Picanya, que es donde está más avanzado y están registrando ya un nombre de partido; de Aldaia; con gente de Benetússer; y otros compañeros igual en Paiporta, en Náquera; con asociaciones vecinales de Torrent e incluso con gente de las pedanías afectadas de Valencia ciudad.

¿En qué medida la dana ha impulsado su movimiento?

Ha facilitado el foco en ciudades grandes y áreas metropolitanas donde no había partidos independientes ya que el hartazgo popular ha puesto el foco en otras alternativas. Se están gestando partidos que se crean por el malestar hacia la política tradicional y ese abandono de la administración. Ese hartazgo hay que canalizarlo para os vecinos hagamos lo que no han hecho los políticos. No estamos para dividir. Somos plataformas que quieren pasar a la acción para gestionar nuestros pueblos.

¿Qué ofrecen a esos ciudadanos para pasar a la acción?

Unión Municipalista ofrece la experiencia que van a pasar estas personas, que es montar un partido de cero, plataforma de independientes, así como servicio jurídico, legal, etc.

Las próximas elecciones municipales son en dos años, el hartazgo por la dana podría reducirse y afectar su capacidad de apoyo, ¿no cree?

Quien ha perdido a su familia no lo va a olvidar en dos años o en veinte, la sensación de abandono por tu casa, negocio, eso no se olvida ni en uno ni en dos ni en diez años, ni en toda la vida. Las consecuencias en la salud mental no se van a olvidar jamás. La gente no va a ser capaz de recuperarse jamás, pero ese odio y rabia hay que canalizarlo en acciones concretas para mejorar la situación, este debe ser el camino para que no le pase a nadie más.

¿Ese apoyo existe de antes?

Nuestro auge no creo que tenga que ver tanto con la dana, actualmente somos casi 60 alcaldes independientes que nos han votado en la Comunitat Valenciana. Gracias a juntarnos en febrero somos ya la tercera fuerza política de la Comunitat Valenciana. Solo hay 15 o 20 alcaldes de Compromís y tan solo 1 de Vox por 60 independientes.

¿Quién puede presentarse para formar parte de la confederación de Municipalistas?

Cualquier ciudadano de cualquier parte de ideologías que trabajen única y exclusivamente para sus pueblos.

Si ustedes ya existían como partidos independientes, ¿por qué esa decisión de unirse con la marca Municipalistas?

Para nosotros es fundamental estar donde se tomen las decisiones que nos afectan, que son todas las administraciones, y para ello necesitas unirte para tener representación, desde ayuntamientos a diputaciones, comunidades autónomas, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo. De momento ya tenemos tres vicepresidentes de diputaciones, entre ellas la Diputación de Valencia, y un diputado autonómico en Castilla y León.

¿Se presentarán entonces a todas las elecciones?

Sí, es complejo y estamos trabajando para armar un programa político común de cara a las autonómicas de febrero y marzo de 2026 que habrá en Castilla y León y Andalucía. Luego vendrán las autonómicas y generales en 2027 y las europeas en 2029. Nuestro objetivo es de aquí al 2029 tener representación en todas las instituciones. Ahora, si convocan elecciones anticipadas no vamos a ir.

Registraron en abril en Les Corts una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pidiendo rebajar el listón electoral del 5% al 3%. ¿Es vital en su plan?

Vamos a presentarnos con el 3% o con el 5%. Tenemos que darle a la gente una alternativa donde se defiendan los pueblos y que aporte a la política moderación, sosiego, quitarnos las cosas que dividen y tratar las cosas que preocupan a la ciudadanía, no la ideología.

¿Qué ofrecen que no hagan los partidos tradicionales?

Nuestra mayor garantía respecto a nuestros vecinos es que somos libres. Podemos criticar, hablar, opinar de forma libre. Si entrevistas a políticos del PSOE por la dana ninguno criticara a Sánchez ni a ninguno del PP a Mazón. Todos saben que los suyos han cometido errores, pero no pueden criticarlos porque no saben si irán en la siguiente candidatura. Tenemos esa libertad de poder defender a tu pueblo frente a quien sea.