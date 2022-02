El Ayuntamiento recaudaría cuatro millones de IBI si se acabara la exención a los locales de la Iglesia que tienen actividad económica

El Ayuntamiento de Valencia podría llegar a recaudar cuatro millones más en materia de IBI si cobrara el impuesto a aquellos locales de la Iglesia que realizan una actividad económica. El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha explicado que el Ayuntamiento de Valencia ha realizado la consulta sobre si, como consistorio, puede retirar la exención que afecta a estos locales, habida cuenta de que se trata de una ayuda de Estado que podría ser contraria a la normativa europea. Sanjuán ha explicado que “es una estimación que hacemos de los inmuebles que podrían ser susceptibles de tributar pero hay que cogerla con mucha prudencia porque habría que ir uno a uno y podría ser que si tuvieran que tributar, dejaran de hacer actividad económica. Luego habría que concretarla y no sería una cuestión automática y en cualquier caso, estamos sujetos a la interpretación de la Dirección General de Tributos del Ministerio”.

Ha añadido que en algunos casos “parece muy claro. Debemos ser la única ciudad de España y de Europa que tiene una convento con bajos comerciales”.

El total de inmuebles exentos de la ciudad de Valencia supone un montante de12.694.000 euros y hay 3.800 beneficiarios de bonificaciones potestativas.

El Ayuntamiento ha emitido 685.409 recibos por los que recaudará 238,6 millones de euros. Sanjuán ha añadido que “no se ha quitado ninguna bonificación y se han añadido otras nuevas por cuestiones medioambientales o a comercios con valor patrimonial, y se ha añadido teatros y locales de artes escénicas, música en directo y cine”. Hay 3.800 beneficiarios de bonificaciones potestativas.

Sanjuán ha explicado que en el anterior sistema de tributo local no se diferenciaba por usos ni se perseguía a los que no tributaban y ha dicho que 2.228 inmuebles no aparecían en la matrícula ordinaria, la mayor parte de ellos por tratarse de segregaciones de parcelas o de inmuebles.