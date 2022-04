Fallecen dos personas al caer por un barranco de Bolulla (Alicante)

Un hombre y una mujer han fallecido este viernes tras caer por un barranco de Bolulla (Alicante) hacia las corrientes de aguas interiores del río Bolulla, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Según estas fuentes, los fallecidos, que estaban realizando una excursión junto a otras cuatro personas, son el guía de la misma y una mujer, quienes en un momento dado han tenido un accidente poco antes de las 14.25 horas y han caído por el barranco cuando se encontraban en el Estret de les Penyes de Bolulla (Alicante), cerca de Las Fuentes del Algar.

A la llegada de los Bomberos, el varón, de 43 años, había sido arrastrado por la corriente varios metros y estaba inconsciente, por lo que se le intentó reanimar pero no hubo respuesta.

Asimismo, la mujer, de la que no ha trascendido la edad y que no se encontraba en el mismo punto que el varón, ha sido asistida por el equipo médico del helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos, pero pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar, no se le ha podido salvar la vida.

En el rescate, en el que ha participado un helicóptero y un grupo de rescate de Bomberos, también han participado efectivos del Samu, agentes de Guardia Civil y miembros de la Policía Local de Bolulla.