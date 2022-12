El PP pide que la residencia de Carlet (Valencia) sea solo para mayores

El Partido Popular ha reclamado al president de la Generalitat, Ximo Puig, que la residencia pública de Tercera Edad de Carlet (Valencia) “siga siendo exclusivamente para mayores” y se lleven a cabo en ella “las inversiones necesarias para garantizar la confortabilidad y las necesidades que tienen nuestros mayores”.

“No pueden seguir engañando a la gente”, ha asegurado la portavoz adjunta del Grupo popular y vicesecretaria de Política Social del PPCV, Elena Bastidas, en un comunicado remitido por la formación.

Según Bastidas, después de reclamar tanto por parte del Grupo Popular en Les Corts como del PP en el Ayuntamiento de Carlet que se lleven a cabo las actuaciones y las inversiones necesarias para mejorar y modernizar esta residencia pública de mayores, la vicepresidenta Aitana Mas “anuncia un paquete de inversiones, pero no deja claro cuáles van a ser los usuarios finales de la residencia”.

“Están jugando al despiste y no dejan claro cuáles van a ser los perfiles de los usuarios que van a poder ingresar en esta residencia”, ha indicado para añadir que, por esta razón, desde el PPCV “queremos dejar claro que por el bien de los mayores que allí se encuentran es fundamental que siga siendo una residencia de la tercera edad y que no se incorporen otros usos que no serán adecuados para el bienestar de os usuarios actuales”.

Bastidas ha asegurado que la residencia de mayores de Carlet “no ha sido nunca una prioridad para el Consell de Puig. En estos ocho años de gobierno la inversión ha sido mínima en la residencia pública más grande que hay en la Comunitat Valenciana”, ha lamentado.

En este sentido, ha aseverado que “no existe por parte de este Consell un compromiso presupuestario serio para acometer las actuaciones urgentes que necesita la residencia”.

“De nuevo asistimos a anuncios por parte de este Consell pero que luego no están trasladados a la realidad del presupuesto para poder ser ejecutados”, ha concluido la portavoz popular.