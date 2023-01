Sigue en directo la Cabalgata de los Reyes Magos en Valencia

La Cabalgata de Reyes vuelve a Valencia este jueves 5 de enero. Los dos años anteriores estuvieron marcados por la pandemia y el evento no se pudo celebrar con normalidad. En 2021, en plena pandemia, el acto terminó con una gran polémica, ya que se pretendía que hubiera una recepción ‘secreta’ a los Reyes Magos, pero no lo fue tanto y, pese a no comunicarse el recorrido, hubo aglomeraciones y las imágenes dejaron en muy mal lugar a Valencia. En 2022 la pandemia también obligó a elegir un formato diferente y se celebró una Cabalgata estática en la plaza de toros de Valencia, inventando un formato especial por las restricciones de la pandemia.

A partir de las 17:30 se podrá seguir la Cabalgata de los Reyes Magos en Valencia en el siguiente enlace: