Puig y Feijóo apelan al diálogo en el homenaje a Manuel Broseta

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han apelado este viernes a la memoria y al diálogo en el acto de homenaje al jurista valenciano Manuel Broseta, celebrado en València con motivo del trigésimo primer aniversario de su asesinato por ETA.

La tradicional ofrenda floral se ha realizado en la avenida Blasco Ibáñez, en el mismo lugar en el que fue tiroteado Broseta, y en ella han participado también la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón; el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez, entre otros dirigentes del PP, PSPV y Ciudadanos.

Pablo Broseta, uno de los hijos de Manuel Broseta, ha hecho un llamamiento “a quienes gobiernan nuestro futuro” para que “hagan el esfuerzo de volver al pacto y la concordia”, como hicieron “hace 40 años un número importante de valientes, que sabían de dónde veníamos y a dónde querían ir”.

“La generación del 78 nos ha permitido evolucionar como sociedad libre y plural”, ha señalado Pablo Broseta, quien ha recordado especialmente los valores de su padre y “tantos otros que pagaron con su vida para que hoy podamos disfrutar lo que tenemos”.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recordado la “enorme crueldad del tiempo que nos tocó vivir”, al tiempo que ha advertido contra “el virus del fanatismo, al que nadie es ajeno” y que a su juicio se debe combatir con “educación y respeto”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que España “demostró una gran madurez ante la crueldad y el odio y utilizó el imperio de la ley y el deseo de convivencia para vencer a la barbarie”.

Sin embargo, ha advertido de que hay “jóvenes que no saben lo que pasó hace unas décadas, el 60 % no conoce a Miguel Ángel Blanco, lo que sucedió en el Hipercor de Barcelona o no aciertan a aproximarse a la cifra de víctimas de ETA”.

“Por eso nos corresponde repasar este olvido, mantenerlo vivo e interpretar de dónde venimos y subrayar el valor de las generaciones que nos precedieron”, ha agregado.

Feijóo ha concluido con una reflexión de Broseta: “Que la solidaridad entre los hombres y mujeres que viven y trabajan en España, en toda España, sea algo más que una bonita frase vacía de contenido”.