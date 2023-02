Feijóo: “Vine para ganar, si no lo hago no mereceré seguir siendo presidente del PP”

Más de 4.000 personas, nada más y nada menos, se han concentrado en esta soleada mañana de domingo valenciana en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes de la capital del Turia para recibir al presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien este fin de semana ha recibido no solamente el apoyo de todo su partido, sino el de dos históricos líderes de la formación, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Más que una Intermunicipal, el acto que el PP ha celebrado este fin de semana en Valencia ha sido un trampolín para coger impulso de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de este año.

Feijóo, quien ya está considerado por su partido como el presidente del “cambio de rumbo que España necesita”, ha clausurado esta mañana la 26 Intermunicipal del partido, un evento en el que el partido ha cosido fisuras y sanado viejas heridas, con un homenaje a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la foto de Rajoy y Aznar juntos, una imagen que el anterior presidente del partido, Pablo Casado, nunca consiguió.

El presidente nacional del partido ha recordado que se puso a disposición del partido, “renunciando a una vida más cómoda, para ganar, y si no lo hago no mereceré seguir siendo presidente del PP nacional, así que ayudad un poco para que lo siga siendo”, ha bromeado. De esta manera, el líder de los “populares” ha exigido a todos los candidatos autonómicos y locales presentes en esta intermunicipal que consigan “mayorías absolutamente indiscutibles”.

Lo ha hecho frente a Aznar y Rajoy, ambos presentes desde ayer por la tarde en esta Intermunicipal del partido. “Estoy desde ayer disfrutando de 15 años de Gobierno, y no de cualquier gobierno, sino de gobiernos de progreso y modernidad, de salir de la crisis económica de los 90 y de la de 2011″. Ha agradecido a ambos su presencia en el acto, que se ha convertido, sin duda, en uno de los momentos más importantes para el partido en los últimos tiempos.

“La política solo sirve si eres útil a los demás y, en mi opinión, un gobernante puede ser mas útil cuando tiene una mayoría contundente que le legitime para tomar decisiones”, ha señalado Feijóo. “Por eso reclamo las mayorías suficientes para gobernar, porque facilitan un mejor gobierno, consiguen un mejor fruto y el pueblo tiene a quién pedirle responsabilidad”.

Ha recordado que “renunció a una vida más cómoda” porque a lo que renuncia, dice, es a que “España tenga un Gobierno mejor” y se ha mostrado convencido de que “España va a tener un gobierno mejor”. “Nunca había visto tan nerviosos a nuestros contrincantes”, ha asegurado, y ha recordado que Pedro Sánchez convocó una sesión en el Senado para, supuestamente, hablar de sus medidas para salir de la crisis, “y aquello se convirtió en una estado de Feijóo”.

Para conseguir esas mayorías, Feijóo ha aconsejado a todos los candidatos populares, cual “míster” antes del partido, “no dejar nunca que la política del despacho les aleje de la calle” y ha asegurado que mientras el actual Gobierno está “cada vez más lejos de la gente” el PP se parece “cada día más a España”.

“Quiero que salgamos de aquí ‘enchufados’ de optimismo”, ha indicado Feijóo, y ha asegurado que “cada vez más gente confía en el PP para que en España las cosas cambien de verdad y a mejor. Ese es el compromiso de nuestro partido, no se trata de ganar, se trata de ganar para hacer cosas y hoy nos comprometemos con los cambios, no con el cambio, con los cambios.”

El primero de los cambios, ha dicho, será “gobernar para todos, excepción, pero habrá más, no es solo sustituir a un presidente por otro”, ha dicho, “se trata de los cambios que necesita un país y que reclaman sus ciudadanos”. “Y si m dan la oportunidad, esos cambios llegarán. Seguiremos trabajando para que la mujer avance, para q las instituciones vuelvan a estar al servicio de todos, os doy mi palabra”.

Además, ha asegurado que, como ya hizo en Galicia, seguirá “impidiendo el avance del independentismo” no se convertirá en su “aliado”. Ha garantizado que la política exterior de España “será compartida con mi país, y que este será respetado y no humillado”. “Defenderé los servicios públicos, trabajaré cada día por una economía que nos permita crecer, porque si no crecemos no habrá empleo”.

Feijóo ha asegurado que, al igual que nunca olvidará “la noche andaluza de Juanma Moreno” en la que este ganó las elecciones, tampoco olvidará este mes de febrero y esta Intermunicipal celebrada en Valencia en la que el partido ha cogido carrerilla electoral.