Sucesos
Un accidente deja en València un motorista muerto y dos heridos leves que iban en patinete
Se desconocen, de momento, las circunstancias del accidente
Un accidente de tráfico registrado anoche en la calle Doctor Moliner de València, en el distrito de Exposición, ha dejado un motorista fallecido y dos heridos leves que circulaban en patinete, según fuentes municipales.
Se trata de un tramo próximo a la avenida Blasco Ibáñez, comprendido entre las calles Micer Mascó y Artes Gráficas, y la zona donde ha tenido lugar el accidente se encuentra acordonada esta mañana, junto a un contenedor de obras.
Por el momento se desconocen más datos sobre el fallecido y los heridos, así como las circunstancias en que se ha producido el siniestro.
