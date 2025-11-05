Un accidente deja en València un motorista muerto y dos heridos leves que iban en patinete

Un accidente de tráfico registrado anoche en la calle Doctor Moliner de València, en el distrito de Exposición, ha dejado un motorista fallecido y dos heridos leves que circulaban en patinete, según fuentes municipales.

Se trata de un tramo próximo a la avenida Blasco Ibáñez, comprendido entre las calles Micer Mascó y Artes Gráficas, y la zona donde ha tenido lugar el accidente se encuentra acordonada esta mañana, junto a un contenedor de obras.

Por el momento se desconocen más datos sobre el fallecido y los heridos, así como las circunstancias en que se ha producido el siniestro.