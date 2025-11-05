Sección patrocinada por
Meteorología
Última hora del temporal en España, en directo: alerta naranja de la AEMET por lluvias, granizo o tornados en Andalucía, Extremadura y Galicia
Once comunidades están este miércoles en aviso por lluvias intensas, tormentas, mala mar y rachas de viento de hasta 110 km/h. Meteorología avisa de la posible formación de algún tornado pequeño o manga marina en el extremo suroeste peninsular
Un frente atlántico recorrerá este miércoles la Península Ibérica de oeste a este, provocando precipitaciones intensas, tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes en buena parte del país. La AEMET ha activado avisos en once comunidades, principalmente en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias y Cantabria, donde se esperan lluvias de hasta 30 litros por hora, vientos de hasta 110 km/h y fenómenos costeros adversos. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra, País Vasco, Aragón y Ceuta también tienen avisos amarillos por lluvias, tormentas o viento intenso.
La AEMET advierte de riesgo de granizo grande y posibles tornados o mangas marinas en el extremo suroeste, así como precipitaciones localmente fuertes en otras zonas del centro y sur peninsular.
Última hora del temporal en España, en directo: alertas de la AEMET
Moreno pide "extremar precaución y evitar riesgos innecesarios" ante el aviso naranja en Huelva, Sevilla y Cádiz
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado a los ciudadanos "prudencia" y evitar "riegos innecesarios" ante la "alerta naranja" por lluvia y viento prevista este miércoles en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.
"Quiero pedirle a los ciudadanos que sean prudentes, porque nos informan desde la Aemet de que las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, previsiblemente, estarán en alerta naranja", con lluvias "potencialmente altas" en algunas localidades y vientos de alta intensidad que pueden provocar la caída de árboles.
"Vamos a tener un día complejo, y cuando tenemos un día complejo, lo que tenemos que hacer todos es extremar las precauciones", ha recalcado el presidente.
Sevilla cierra este miércoles parques, instalaciones deportivas y cementerios
El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado este martes el cierre preventivo de parques, instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad ante el aviso naranja por lluvias previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles.
Según una publicación en redes sociales del Consistorio, el aviso estará activado desde las 14,00 a las 22,00 con rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
El aviso llega una semana después de las fuertes lluvias que provocaron más de 400 incidencias en la ciudad. Según datos de Emasesa, se recogieron 115 litros por metro cuadrado, aunque desde Aemet han rebajado esta cifra hasta los 99 litros por metro cuadrado
Fuertes rachas de viento y chubascos en estos lugares de Castilla y León
El tiempo inestable vuelve a hacer acto de presencia este miércoles en Castilla y León. La temperatura ha ido bajando en los últimos días y vuelven las lluvias, que en las últimas horas no habían hecho acto de presencia. Y es que la predicción para las próximas horas hablan de rachas de viento fuertes o muy fuertes, que pueden venir acompañadas por chubascos y tormentas.
Puedes leer la información completa aquí.
Estos son los avisos de la AEMET vigentes en Andalucía
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 5 noviembre, avisos por lluvia y tormenta de nivel naranja en Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga, y amarillos en varias zonas de Córdoba y Granada. Además, el viento activarán avisos amarillos en Cádiz y Sevilla.
Más información aquí.
Sevilla activará hoy su Plan de Emergencias en Nivel 1 por fuertes lluvias, tormenta y viento
El Ayuntamiento de Sevilla activará este miércoles el Plan Territorial de Emergencias en Fase Preemergencia Nivel 1, con la activación de todos los servicios municipales, ante la previsión de fuertes lluvias, tormenta y viento en buena parte de la jornada.
En sus redes sociales, el Ayuntamiento ha informado de que a las 19.30 horas ha recibido una actualización de la previsión elaborada por Aemet, que cita fenómenos meteorológicos adversos de 14:00 a 20:00 horas de mañana.
En Sevilla habrá avisos de nivel naranja por lluvias y por tormentas, y amarillo por viento, con rachas máximas de 70 kilómetros por hora.
Se prevén también tormentas con abundante aparato eléctrico, sin descartar que vayan acompañadas de granizo grande y que se produzcan tornados.
Por todo ello, a las 9:00 se activará el Plan Territorial de Emergencias, que conllevará, entre otras cosas, el cierre de parques, instalaciones deportivas y el cementerio municipal.
El 112 ha pedido a la población extremar la precaución y mantener una conducta responsable ante el aviso naranja por lluvias previsto para mañana en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, que se ha extendido a Málaga, a las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce.
Once comunidades en aviso por lluvias, 30 litros/hora, oleaje o fuertes vientos de 110km/h
Vientos, lluvias, tormentas y oleaje activarán este miércoles los avisos en 11 comunidades, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias y Cantabria están en alerta naranja,
Puedes leer la información completa aquí.
✕
Accede a tu cuenta para comentar