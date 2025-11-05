Última hora del temporal en España, en directo: alerta naranja de la AEMET por lluvias, granizo o tornados en Andalucía, Extremadura y Galicia

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado a los ciudadanos "prudencia" y evitar "riegos innecesarios" ante la "alerta naranja" por lluvia y viento prevista este miércoles en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

"Quiero pedirle a los ciudadanos que sean prudentes, porque nos informan desde la Aemet de que las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, previsiblemente, estarán en alerta naranja", con lluvias "potencialmente altas" en algunas localidades y vientos de alta intensidad que pueden provocar la caída de árboles.

"Vamos a tener un día complejo, y cuando tenemos un día complejo, lo que tenemos que hacer todos es extremar las precauciones", ha recalcado el presidente.