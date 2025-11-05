La AEMET activa alertas en once comunidades por lluvias intensas, tormentas y riesgo de granizo grande o tornados

Un frente atlántico recorrerá este miércoles la península de oeste a este, dejando precipitaciones intensas, tormentas, granizo o rachas de viento muy fuertes en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMEY) ha activado avisos en once comunidades autónomas. En el extremo suroeste de la península podría producirse "algún tornado pequeño o tromba marina".

En Andalucía, las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla tienen aviso naranja por tormentas y lluvias intensas, que podrían deja 30 litros en una hora. En Córdoba y Granada hay alerta amarilla por precipitaciones de 20-25 litros en una hora y por tormentas.

Extremadura mantiene la alerta naranja por lluvias en la provincia de Cáceres, donde se prevén 30 litros en una hora, mientras que Badajoz está en alerta amarilla por acumulados de 20 litros en una hora. En ambas provincias también hay aviso amarillo por tormentas con granizo y fuertes rachas de viento.

Galicia ha activado el nivel naranja en A Coruña y Pontevedra por fuertes lluvias de hasta 30 litros en una hora. En el resto de la comunidad permanece en aviso amarillo por precipitaciones de 15 a 20 litros/hora, por rachas de viento de hasta 90 km/h y fenómenos costeros adversos.

Asturias y Cantabria están también se encuentran en alerta naranja por viento, con rachas máximas de hasta 110 km/h en áreas de la cordillera y de los Picos de Europa y de Liébana.

En Castilla y León, todas las provincias, salvo Soria y Valladolid,, están en nivel amarillo por lluvias que acumularán 15 litros en una hora y por tormentas.

En Castilla-la Mancha, las provincias de Ciudad Real y Toledo también se encuentran en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel amarillo por tormentas y lluvias que podrían acumular 15 litros en una hora en el Henares, área metropolitana, sur, vegas y oeste.

En la Comunidad Foral de Navarra; En Álava y Guipúzcoa (País Vasco) y en Zaragoza (Aragón) hay avisos amarillos por rachas de viento que alcanzarán 70km/h o fenómenos costeros adversos

La Ciudad Autónoma de Ceuta también está en nivel amarillo por lluvias que acumularán 20 litros en una hora y por tormentas.

Riesgo de granizo grande y posibles tornados

La AEMET advierte de que en el extremo suroeste peninsular, especialmente en Andalucía y Extremadura, no se descarta la formación de granizo de gran tamaño e incluso pequeños tornados o mangas marinas.

Las temperaturas máximas, estarán en descenso en el oeste peninsular y de forma localmente notable en Canarias, con aumentos en el bajo Ebro y regiones del centro sur y nordeste peninsular. En el resto se esperan pocos cambios.

Respecto a las mínimas, se esperan descensos en Canarias y en el extremo noroeste peninsular, mientras que en el resto habrá predominio de los aumentos.