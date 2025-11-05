Jornadas Gastronómicas en Alicante, olleta de blat, arroz al horno o de chuletón de vaca

Alicante es sol, playa, buen clima y... gastronomía. Para demostrar la riqueza culinaria de la ciudad un total de 44 restaurantes participan desde hoy en las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía con menús especiales elaborados con productos alicantinos que se servirán hasta el próximo 30 de noviembre a partir de 25 euros. Así se puede probar la olleta de blat, el arroz al horno, el arroz del senyoret, la Cachapa Sabolera -una torta suave de Maíz dulce rellena de queso edam fundido y pollo guisado desmechado- o el arroz de chuletón de vaca. El arroz con pata de ternera o de lagarto de cerdo ibérico y verduritas también se ofrecen en las jornadas.

Se trata de una iniciativa del Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach, Turisme Comunitat Valenciana y Capital Española de la Gastronomía, cuyo fin es ensalzar la cocina, la creatividad y el buen hacer del sector hostelero local. Una celebración del sabor, la tradición y el talento gastronómico que hacen de Alicante un destino único en el año en que la ciudad ostenta el título de Capital Española de la Gastronomía.

Los restaurantes participantes, con sus menús y precios, se pueden consultar en https://jornadasalc.com/

Cada establecimiento ha diseñado un menú especial con motivo de estas jornadas y entre todos reflejan la diversidad de sabores que hacen de Alicante un referente gastronómico. En los menús se pueden encontrar entrantes, plato principal -muchos de ellos arroces-, postre y bebida con recetas que van de las más tradicionales a las elaboraciones más innovadoras. Los precios varían y van desde los 25 a los 95 euros, con la mayoría en el rango de los 30 a los 50 euros.

Dónde probar los menús

Los restaurantes en los que se podrán degustar los menús especiales de las Jornadas Gastronómicas Alicante Capital Española de la Gastronomía son: 2&3 Gastrobar, Airén Bodega, Alma Cocina Viajera, Alma de Barra, Béton Brut, Casa Pepe, César Anca, Chaflán Luceros, Chaflán O ‘Donell, Cheos, El Mincho, El Verde, Estiu, Fondillón Hospes Amérigo, Gastrobar Jorge, Hotel Boutique Calas Alicante, K La Iaia, Koiné Bistró, La Cuina de Nico, La Ereta, La Marmita alicantina, La Sastrería, La Terreta Gastrobar, La Terreta Gourmet Castaños, La Vendimia taberna, L’ Arruz c/San Francisco, L’ Arruz c/Portugal, Nou Pinet, Orma, Plaza Canalla, Plëgat by Nanín Pérez, Puntapiedra, Racó del Pla Alicante, Racó del Pla La Condomina, Restaurante Diurno, Restaurante Pocardy, Trasluz Hotel Meliá Alicante, La Taverna del Racó del Pla, Riquelme, Sabolé centro, Sabolé Playa San Juan, Insensato, Santa Bar y Teselas.