Koldo implica a Yolanda Díaz en los certificados de mascarillas: "La ministra de Trabajo me dijo que mañana estará"

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz mantuvo conversaciones con Koldo García y José Luis Ábalos para validar la certificación de las mascarillas del Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres. Esta relación se desprende de los mensajes interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre el exasesor de Transportes y su jefe.

Así, la conversación que salpica a la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez se remonta al 24 de agosto de 2020 cuando Koldo García realizaba gestiones para la compra de material sanitario en Canarias. Los socios de Víctor de Aldama querían vender mascarillas y pcr al Ejecutivo de Víctor Ángel Torres.

Koldo movió todos los mecanismos que estaban en su mano para poder ejecutar esta acción. El presidente canario también luchó contra la "resistencia" de algunos funcionarios que desconfiaban de la calidad del producto.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Ana Escobar Agencia EFE

Cuando estaban todos estos problemas encima de la mesa, Ábalos escribió a Koldo para comunicarle cómo iba el procedimiento. "Se me olvidó decirte que la ministra de Trabajo me dijo que mañana estará la certificación de las mascarillas en Canarias".

La UCO relaciona a Koldo con un sueldo mensual de Aldama

Un detalle fundamental y determinante ya que los trabajadores canarios habían mostrado y expresado sus reticencias a la compra de este material. "Si ya me dijo gracias", fue la escueta respuesta del que por entonces era su asesor en Transportes.

"Como se aprecia en este mensaje, la influencia que habría ejercido Koldo en favor de Víctor de Aldama merced a su relación económica mensual de 10.000 euros en efectivo -, no se limitaba a la Administración canaria, o que se extendería hasta a la administración central, consiguiendo implicar a los entonces ministros de transporte y de trabajo", detalla la UCO en su informe.