Alicante se rinde ante Marwan, showman además de cantautor

Compositor, poeta, músico, cantante y... showman. Marwan, nombre artísitico de Marwan Abu-Tahoun Recio, de madre de Soria y padre palestino, es un artista integral que además tiene carisma y se entrega total y absolutamente a su público en sus conciertos. Algo que quedó más que claro, anoche en la Sala The One de San Vicente del Raspeig (Alicante), en cuanto, enfundado en un traje de chaqueta de cuadros apareció a las 21.40 horas en el escenario. Y empezó el espectáculo con canciones como “El viejo boxeador” y “Cómo hacer que vuelvas”.

No era un concierto cualquiera, era el de su 20 aniversario, en el que además de interpretar “Animales”, “La reina del jägger” o “Ecuación”, con tanta pasión que siempre parece que se vaya a desintegrar en el escenario, interactuó en todo momento con el público en clave de humor. “Tuve un accidente -dijo- no puedo estirar el brazo derecho, por eso, he dejado la guitarra y ahora soy un showman”.

Nadie duda de que Marwan, en lo que se puede considerar una auténtica carrera de fondo, se ha convertido en uno de los cantautores de mayor peso del panorama nacional. Y de broma en broma pasó también por canciones reivindicativas, como “Nana urgente para Palestina”, aprovechando para recordar sus orígenes y denunciar los bombardeos consntantes de Israel sobre el pueblo de Gaza.

Sin llegar a ponerse dramático en ningún momento, Marwan combinó temas que, incluso se podrían considerar para bailar, como “Puede que ser que la conozcas”, dedicada a Madrid, o “Conviene saber” con otros mucho más intimistas como “Renglones torcidos”, convertido ya en un himno para sus fans. Tampoco faltaron “Las cosas que no supe responder” o “Paracaídas”, otro himno y que tocó en versión acústica.

Entre bromas, poemas convertidos en canción, temas de amor y desamor y referencias a su terapia y a los consejos de su psicólogo -“Me dijo que fuera más asertivo y compuse 5 Gramos de resentimiento”, Marwan sopló por sorpresa las velas de una tarta enorme con la que celebró con el público alicantino su 45 cumpleaños.

No era ayer, día 9; había sido el día 5, pero daba igual puesto que se trataba de celebrar. Lejos de estar exhausto después de entregarse en cuerpo y alma en cada canción y brincar en el escenario, Marwan concluyó su concierto con esa oda a los haters de las Redes Sociales -y por extensión del mundo real- que es “5 Gramos de resentimiento”. Para redondear la noche tendría que haber aparecido en el escenario Nach, con quien lanzó este tema, quien, aun siendo Alicante, no acudió a la sala One.

Marwan lo excusó y cerró, a las 22.45, una actuación en la que por encima de sus canciones está su carisma, su personalidad arrolladora y su pasión desbordante.