Ángels Gregori y su equipo dejan la Fundación Brines

La escritora Àngels Gregori abandona la dirección de la Fundación Francisco Brines junto al resto de su equipo, una decisión que adopta "con el convencimiento de haber hecho" lo correcto y con la certeza de que Brines también les "habría acompañado", según ha manifestado en declaraciones a EFE.

La directora de la Fundación, amiga personal del poeta, no ha querido hacer ninguna declaración sobre el motivo de esta decisión, y ha señalado que tanto ella como el resto de trabajadores, Ferran Todolí (gestor económico) y Víctor Alverca (jefe de mantenimiento), "mantendrán una discreción máxima en el asunto por respeto a la figura y la memoria de Brines".

Los tres afirman que se van de la Fundación "con mucha tristeza", y que a pesar de que ha sido una decisión muy difícil, también ha estado muy meditada.

"Ha sido la más coherente posible por principios, dignidad, aprecio al legado del poeta y responsabilidad con la memoria de Brines", aseguran en un escrito conjunto.

Afirman, al mismo tiempo, que los cargos que ocupan fueron designados por el propio poeta con la voluntad de ocuparlos ellos, dada la confianza que los depositó para hacer realidad su sueño, que era la de preservar en su casa familiar de Elca, ubicada en el municipio de Oliva (Valencia), sede de la fundación, su legado, los más de 30.000 volúmenes de su biblioteca y su colección de arte, así como impulsar a jóvenes talentos de la poesía a través de dos premios literarios.

Gregori y el resto de miembros de su equipo agradecen el apoyo recibido durante todo este tiempo a las administraciones públicas, tanto a sus máximos responsables como a los técnicos e interlocutores, por "la complicidad y el compromiso recibido desde la creación de la Fundación, cuatro administraciones públicas de nivel local, autonómico y estatal que apoyan de manera importante al organismo".

Expresan al mismo tiempo su agradecimiento por la gran cantidad de muestras de afecto que están recibiendo por parte de los amigos del poeta.

Gregori ha avanzado su dimisión en un escrito publicado en su cuenta de Facebook, que ha recibido las reacciones de numerosas personalidades del ámbito cultural.

El escritor Carlos Marzal, amigo personal también de Brines, lamenta la noticia y se muestra "seguro de que Paco no lo hubiera permitido". "Has sido la directora que Brines eligió y has procurado siempre favorecer su legado y su memoria", escribe para mostrarse convencido de que esta decisión "habría disgustado mucho" al poeta y ve a partir de ahora la fundación "sin rumbo".

El poeta Josep Piera escribe: "Siempre contigo y con Paco Brines. Siempre", y la escritora María Josep Escrivà pide que "Francisco Brines, su obra y la fundación que lleva su nombre estén por encima de todas las desavenencias" y se pueda "reconducir este disparate de la manera más justa para preservar dignamente la memoria del poeta".

Por su parte, el secretario del Consell Valencià de Cultura (CVC), Jesús Huguet, agradece a Gregori su labor y asegura que su nombre "irá, para siempre, unido a la poesía de Brines como referente de estima y dedicación".

La escritora y ex directora general de Cultura de la Generalitat, Carmen Amoraga, durante el mandato del socialista Ximo Puig, agradece a Gregori: "De todo lo bueno, la culpa es tuya".