El Ayuntamiento de Alicante quita las carpas para dar sombra en la cola de acceso al Castillo de Santa Bárbara

Cuatro olas de calor encadenadas, con temperaturas de 35 grados o más y porcentaje de humedad en el aire que impide respirar en Alicante, no son razones suficientes para que el Ayuntamiento de Alicante haya mantenido las carpas que, de manera urgente, instaló hace una semana en el acceso al Castillo de Santa Bárbara, ubicado en la Avenida Juan Bautista Lafora, enfrente de la playa del Postiguet. Unas carpas que tenían como fin dar sombra a las personas que hacen cola para visitar la fortaleza.

Si bien es verdad que el Ayuntamiento anunció en todo momento que se trataba de una medida urgente y provisional ante las quejas reiteradas de los cruceristas por soportar colas al sol para acceder al castillo, también es cierto que los turistas siguen día tras día visitándolo, sin ninguna sombra bajo la que cobijarse.

Después de que el jueves 17 agosto llegara un crucero con 2.500 personas y los turistas pudieran protegerse del sol bajo las carpas, ahora no hay ni árboles ni toldo alguno para resguardarse. Teniendo en cuenta que el Castillo de Santa Bárbara es el monumento más visitado de Alicante, con 700.000 turistas al año, y que el verano es temporada alta, no se explica que no se hayan desinstalado las carpas.

A preguntas del diario La Razón, en el Ayuntamiento aclaran que las carpas se colocarán de nuevo cuando lleguen cruceros o se realice alguna actividad especial en el Castillo de Santa Bárbara que, a su vez, suponga gran afluencia de público. El resto de días no se suelen producir colas porque las personas que quieren visitar la fortaleza acceden de manera escalonada, añaden.

La instalación de las carpas se realizó de manera conjunta por parte de las Concejalías de Turismo y de Infraestructuras a través del Patronato de Turismo Alicante City&Beach.

En su día, la concejala de Turismo, Ana Poquet, explicó que era «una solución provisional mientras trabajamos en una solución definitiva para instalar lonas en forma de vela que ofrezcan protección frente al sol y las altas temperaturas durante la espera para acceder al castillo».

Poquet aseguró además que «queremos que alicantinos y turistas disfruten de la mejor experiencia posible cuando deciden visitar el Castillo de Santa Bárbara» Aunque las carpas se colocaron coincidiendo con la llegada del crucero MSC Orchestra, el jueves de la semana pasada, se dejaron instaladas el sábado y domingo, dado que en la fortaleza se celebró un evento denominado el fin de semana pirata. Una vez concluida la actividad, volvió el sol y el calor a la entrada al túnel por el que, a su vez, se llega al ascensor que conduce hasta el castillo.