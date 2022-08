Agentes de la Guardia Civil limpian los lavabos de la cárcel de Albocàsser ante la falta de personal

Catorce meses llevan los agentes de la Guardia Civil encargándose de la limpieza del centro penitenciario Castelló II ( Albocàsser). Desde julio de 2021 no se ha dado solución el problema con la contrata y las propias personas internas, o la Guardia Civil en sus dependencias se ven obligadas a hacerlo. Además, pagan de su bolsillo el coste de la compra del material de limpieza.

Según recoge en una pregunta el senador de Compromís, Carles Mulet, en mayo de 2021, las personas trabajadoras de la empresa adjudicataria del servicio, “empezaron a manifestarse por no cobrar las horas, ante la pasividad e indiferencia de la empresa, se declararon en huelga y en julio se dejó de prestar todo el servicio”.

Mulet presentó una extensa batería de preguntas escritas que no han sido respondidas. “El Gobierno se justifica en que el contrato se resolvió el 25 de enero de 2022, o sea, inexplicablemente siete meses después de estar sin servicio. El 18 de febrero se remite a tres empresas invitación para concurrir a un contrato menor de limpieza quedando este desierto, y ahora según la respuesta, se están dando los pasos para publicar ( no se sabe cuándo) contrato abierto simplificado” . A pesar de ello, insiste, no se da respuestas a buena parte de las cuestiones planteadas.

Por tanto, insiste en saber en qué fecha se prevé realizar la tramitación de los citados pliegos que permitan un contrato abierto simplificado, también exige saber qué medidas se han tomado desde la Dirección General de la Guardia Civil para mitigar la deficiencia, y si a los guardias civiles allí destinados han tenido algún apoyo al tener que sufragar los gastos y su tiempo.

Así mismo, pregunta que dado que el servicio de limpieza cesó en la totalidad del Centro Penitenciario, Instituciones Penitenciarias, se acordó la contratación de internos para realizar las labores de limpieza para todo el centro, a excepción de las dependencias dónde se instalan los componentes de la Guardia Civil. “¿Cuál es el número de internos que han sido contratados, dados de alta en la Seguridad Social, horario y salario?”.