Las farmacias, al límite por los impagos: "Un mes de retraso son dos años de beneficios"

Incertidumbre, miedo y tensión. Eso es lo que se vive en las farmacias alrededor de la Comunitat Valenciana ante el anuncio de la Generalitat de que en junio no va a pagar las facturas de los medicamentos de la Seguridad Social por los impagos.

En total, se debe aproximadamente 160 millones a los farmacéuticos que el Consell alega que no puede pagar ante el impago del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario que el Gobierno Central aún no ha aprobado y que supondrían 2.500 millones, de los cuales el 75% se recibe en julio.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha intentado tranquilizar a las farmacias asegurando que el pago de los medicamentos en julio está garantizado y prometiendo cubrir los intereses de aquellas que pidan créditos tras la oferta del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos (Micof) de ofrecerlo en su convenio con Caixabank, pero nadie quiere oír de endeudarse.

"No vamos a pedir un crédito, yo no debería pedir un crédito, es la Administración la que tiene que hacerlo para poder pagar", asegura Mario Molina, farmacéutico en Castellón y miembro de la junta directiva del Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana. "Si tú no puedes pagar busca el dinero endéudate con cargo al FLA extraordinario cuando llegue", reclama Molina, que alega que ellos no son "proveedores" de la Administración y no deberían tratarles como tal. "Cuando dejan de pagarnos no dejan de pagar a a unos proveedores, dejan de pagar los medicamentos que han consumido los pacientes".

Las farmacias cobran a mes vencido, por lo que la falta del pago en junio es sobre los medicamentos vendidos en mayo. En la última misiva de la Conselleria del pasado lunes, les indicaban que pagarían en julio lo correspondiente a mayo, no a junio. "Lo que hacen es directamente añadir treinta días más a la facturación. Mayo pasa a julio, junio a agosto y julio a septiembre y en vez de pagar aa 30 días, estamos de repente en 60 días", critica.

Todo sobre la mesa

El farmacéutico, que comenzó a trabajar en 1988, asegura que esta opción sobre todo afectará a las pequeñas farmacias y aquellas nuevas. "Un mes de retraso supone de media dos años de beneficios de una farmacia", sentencia. "Yo pienso en alguien que haya comprado una farmacia el mes pasado y está muy fastidiado".

La venta en cada farmacia se divide entre la venta de medicamentos financiados por la Seguridad Social y los de venta libre. En la mayoría se depende de las financiados, que en el caso de la farmacia de Molina representa el 80%. En Valencia, una farmacia del centro asegura que han paralizado varias compras de productos de venta libre para asegurarse poder pagar los de primera necesidad.

La última gran crisis farmacéutica fue en el último trimestre de 2011, donde comenzaron unos impagos que duraron seis meses hasta el año 2012. "Tengo compañeros que tuvieron que vender su farmacia, uno de ellos que me dolió especialmente con una hija farmacéutica recién acabada", asegura Molina, que dice que en su caso se planteó cerrar y le ayudó las facilidades de pago que le pusieron algunos proveedores de medicamentos.

Ahora, temen que la decisión de retrasar un mes los pagos eternice ese cobro del mes de junio. En la última crisis la Generalitat no saldó la deuda con las farmacias hasta 2017, cuando al fin la Generalitat se puso al día con el pago de la mensualidad pendiente de abono y los intereses acumulados.

Entonces, los farmacéuticos fueron a dos días de huelga en 2012, algo que ahora no descartan. "Todas las opciones están sobre la mesa, como una huelga de farmacias", afirma Molina.

El farmacéutico asegura que una de las opciones es incluso la de cobrar los medicamentos a los pacientes. "Yo estoy obligado a dar medicamentos en las en las condiciones reglamentariamente establecida. Tenemos un convenio y en él establece que hay unas fechas de pago, si esas fechas se incumplen, el convenio decae y si no tenemos convenio, pues tú pagas tu medicamento y después la administración ya te lo devolverá", aduce. "Yo no tengo por qué financiar la medicación de nadie. Entre otras cosas, porque no puedo económicamente", alega.

El Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana se reúne para ver qué medidas toma el próximo 3 de julio y entre otras, pedirá una reunión a la Conselleria para recibir garantías de cobro. El farmacéutico, eso sí, tiene claro una cosa: "No vamos a consentir estar en esas unes más sin pagar", finaliza Molina.