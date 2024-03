Catalá asegura que sus trece concejales no permitirán que Vox dé "ni un paso atrás" en materia de igualdad de género

La alcaldesa de Valencia ha señalado esta mañana que "mientras yo sea alcaldesa, esta ciudad no dará ni un paso atrás en materia de igualdad", y ha personalizado y dirigido el mensaje directamente a sus socios de gobierno de Vox, de los que dice sentirse "distanciada".

La primera edil ha hecho estas declaraciones durante la celebración de San Juan de Dios, patrón de los Bomberos, "los gigantes de esta ciudad", y después de que la Junta de Gobierno haya suscrito con la mayoría de votos del PP el manifiesto del 8-M de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el voto en contra de los cuatro concejales de la extrema derecha.

Catalá ha explicado que "en el día 8 de marzo, como mujer al frente de este Ayuntamiento, decir que ni un paso atrás en las políticas de Igualdad, este ayuntamiento y esta ciudad no dará ni un paso atrás después de tantos años de trabajo y esfuerzo para defender y reivindicar los derechos de la mujer, la igualdad, y todas esas cuestiones en los que todavía queda mucho camino por recorrer". Y ha sido contundente al afirmar que "todo lo que no haga Vox en el Ayuntamiento de Valencia lo hará la alcaldesa y trece de 17 concejales de esta corporación". La alcaldesa, que se ha definido como feminista, ha asegurado que no dará "ni un paso atrás" en las políticas de igualdad ni en la lucha por el feminismo.

Se ha comprometido a que "toda aquella cuestión o programa que Vox deje de hacer en materia de empleo, en materia de conciliación, en materia de igualdad, ya me encargaré yo como alcaldesa de Valencia que se siga haciendo, y me encargaré de decir alto y claro como alcaldesa, que esta ciudad está con la mujer y con sus necesidades".

La alcaldesa ha explicado que la Junta de Gobierno ha suscrito esta mañana el manifiesto del 8-M de la FEMP en el que se reitera la igualdad de la mujer en el empleo, la necesidad de las políticas de conciliación, la igualdad para que no haya distancia salarial; reivindicar que se tiene que romper muchos techos de cristal, ente ellos, el acceso de la mujer a cargos directivos; la igualdad para luchas contra la violencia de género "así, la violencia machista con todas sus letras, con todas sus palabras y con toda la firmeza que lo pueda decir la alcaldesa de Valencia, y la igualdad para decir que lo de Vox puede ser sobreactuado, pero que este ayuntamiento no va a dar ni un paso a atrás".

Catalá también ha hecho alusión a un video difundido por Vox en las redes sociales en el que se ve a los concejales de esta formación bailando en la calle el "Que viva España" interpretado por un artista callejero, para celebrar que con su voto en contra se había impedido por primera vez aprobar la moción unánime sobre el 8-M en el pleno municipal. La primera edil ha dicho que "yo no me hubiera prestado en la vida a una imagen similar".

La alcaldesa ha dicho sentirse distanciada de sus socios de gobierno: "Es evidente, la distancia que tengo yo con mis socios de gobierno en materia de igual, de lucha contra el cambio climático, de no buscar el frentismo" y ha pedido a los ciudadanos que se fijen en los hechos: "hoy la ciudad de Valencia ha suscrito el manifiesto de la FEMP sobre el 8-M; la ciudad se ha comprometido a no perder ni un programa de empleo en materia de mujer, además no vamos a votar a favor de retirar el paseo de Guillem Agulló en los Viviros, y estamos celebrando la Capitalidad Verde Europea que se capitanea desde la Alcaldía de Valencia que no va a perder ni un minuto de vigor ni va a debatir cuestiones irrefutables objetivamente como es el cambio climático".

Y ha pedido también a los medios de comunicación que "no sobreactuéis con los de Vox, fijaos en los hechos. Lo que no haga Vox, lo hará la alcaldesa".