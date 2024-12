¿Cómo perder peso en menopausia estas navidades?

Llegan las esperadas navidades y con ellas; mas vida social, más días comiendo fuera,…un sinfín de eventos, y viene la excusa perfecta para no empezar a cuidarte: “estas fechas no puedo seguir una dieta, voy a tener varios acontecimientos sociales, tengo ganas de comer polvorones y turrones…ya me espero a enero, total un mes más, un mes menos”.

Quiero decirte que esto pasa siempre, la procrastinación es una de las armas más potentes a la hora de invertir en tu salud y más en menopausia. Y esta frase de: ya empiezo el próximo lunes, ya empiezo la próxima semana, ya empiezo el próximo mes,…y sin darte cuenta han pasado dos o tres años que no has cambiado ni un ápice y además estás en una situación peor de la que estabas.

La media de España de cuántos kilos se cogen en verano y navidad están entre 3 y 5 kilos; pero en menopausia seguramente sea alguno más ya que el metabolismo es más lento en esta etapa de tu vida como mujer.

Vamos a suponer que eres una mujer que está en menopausia y quieres eliminar ese volumen abdominal y además perder 7 kilos. Suponiendo que no tomes acción, cuando acaben las navidades estaremos pesando en el mejor de los casos 10 kilos y en el peor 13-14 kilos más.

Pero quiero decirte que empezar ahora a cuidarte va a ser una de las mejores decisiones que vas a tomar, ya que si empiezas tu cambio en manos de un profesional para estas fechas vas a aprender las herramientas que necesitas para no ganar peso, e incluso perderlo. Ya sabes que todos los años va a haber navidades, semana santa y verano.

Vamos a hacer matemáticas (a mi nunca me han gustado), pero suponiendo que tenemos eventos sociales desde la semana del 16 de diciembre hasta la semana del 6 de enero, ¿cuántos podemos tener? Cinco o siete como mucho entre cena con la familia, cena con amigos, cenas de empresa, comida de reyes,… imaginemos que hacemos 3 comidas diarias (desayuno, comida y cena) en total 84 comidas,de ellas las comidas fuera representan solo un 8,3%, este es un porcentaje irrisorio que te puede permitir perder peso y disfrutar las navidades por igual.

Además hay que añadir que estas comidas y cenas son de la mayor calidad de todo el año a nivel nutricional, como pueden ser carnes, pescados y marisco.

A continuación te voy a dar varios consejos que te van a ayudar a perder peso en navidades sin eliminar tu vida social:

Controlar el alcohol : son kilocalorías vacías y además son 7 calorías por cada gramo.

: son kilocalorías vacías y además son 7 calorías por cada gramo. Beber agua antes de las comidas : muchas veces el hambre se confunde con sed, y seguro que vamos al evento con menos hambre.

: muchas veces el hambre se confunde con sed, y seguro que vamos al evento con menos hambre. Acompañar siempre con verduras o ensalada : nos va a ayudar a saciarnos mucho.

: nos va a ayudar a saciarnos mucho. Compartir platos : de manera inconsciente ingeriremos menos cantidad.

: de manera inconsciente ingeriremos menos cantidad. Postre : elige fruta de temporada o compártelo.

¿Estos consejos significan que no puedo beber alcohol o que no puedo comer tarta de queso? Al contrario, el comerlo o beberlo lo único que va a hacer ese bajar el nivel de ansiedad que produce todo producto que prohibimos.

Va a tener mayor importancia cuanto nos movemos (8.000-10.000 pasos diarios),cómo comemos el resto de las comidas o cenas (no debes de compensar, ya que esto te llevará a tener mala relación con la comida) y lo que puedas entrenar (entrenamiento de fuerza en menopausia).

