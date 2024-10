Come más y pierde peso en la menopausia

Si es usted mujer y está en la menopausia, como habrá notado, ha habido un cambio hormonal en el que se producen diferentes síntomas como, por ejemplo; sofocos, está más irascible, repentinos cambios de humor, sequedad vaginal, caída del pelo, aumento de peso y aumento del volumen abdominal, entre otros. Estos son los más comunes, pero son totalmente diferentes en cada mujer, incluso hay mujeres que no notan ningún síntoma. Uno de los más significativos es el aumento de peso, y muchos de esos kilos de más se acumulan en la zona abdominal. Esto es debido a que, finalizada la época fértil, toda la grasa se reorganiza en la zona abdominal, ya que antes no era saludable para el feto tener grasa esa abdominal.

Cuando se coge peso en esta etapa, seguramente haya notado que le cueste más perderlo. Todo lo que intenta, sencillamente, no le funciona. Las dietas que antes hacía ahora no tienen ningún resultado. Antes, con que quitar un poco de pan y un poco de dulce perdía esos 2 ó 3 kilos que había cogido en verano. Ahora, esto no es así. Su metabolismo se ha ralentizado, ¿qué significa esto?, que quema menos energía y por lo tanto menos kilocalorías.

La solución que escoge es hacer una dieta muy restrictiva, donde te prohíbe muchos alimentos y además pasa hambre. Y luego también opta por otro tipo de dietas dónde le «prometen» perder peso de manera rápida con batidos o/y pastillas, que ya le adelanto que va a perder peso, pero luego va a recuperarlo. Así que cuando deje este tipo de dietas porque son insostenibles e insufribles, pasará hambre, picará entre horas; y además no va a conseguir ningún resultado.

¿Qué debe de hacer? Lo primero es introducir ejercicio en su día a día. En concreto, entrenamiento de fuerza; que, como usted sabe, es el ejercicio más efectivo para perder peso según la ciencia. Tiene un artículo donde explico qué tipo de ejercicios puede hacer para empezar. Por otro lado, la nutrición, que no dieta, que debe ser específica para la etapa de la menopausia, ya que ha visto que las dietas que hacía antes, ahora no le funcionan.

Un fallo común cuando la persona no baja de peso es que cree que es por la cantidad de comida y, por lo tanto, baja la cantidad. Cuando se baja la cantidad de la comida, el cuerpo es inteligente y dice: como me das poca «gasolina» en forma de comida, me la guardo. Entonces lo que está haciendo es aún ralentizar más su metabolismo (que ya está bajo por la menopausia) y esto lleva a que siga aumentando peso.

¿Cómo acelerar su metabolismo? En primer lugar, mediante el entrenamiento de fuerza y una vida activa. El segundo punto es aumentar la cantidad de comida eligiendo productos que le sacien; así conseguirá perder peso, siempre y cuando esté en déficit calórico. ¿Qué es esto de déficit calórico? Gastar más de lo que comes o comer menos de lo que gastas.

Así, reseteará su metabolismo para perder peso en esta etapa de tu vida y conseguirá perder peso sin pasar penurias y comiendo más que antes. Y recuerde que esta nutrición debe cumplir todos los macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales) y, sobre todo, no se prohíba ningún alimento. Si lo hace, lo único que hará es crearse más ansiedad y tarde o temprano dejará esa «dieta» y volverá al mismo punto donde empezó. Recuerde que esto es una «maratón» y tiene que buscar resultados a largo plazo.

