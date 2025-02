Compromís pide saber desde qué hora empezaron a llamar los vecinos de La Torre (Valencia) a la Policía durante la dana

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, junto al edil, Ferran Puchades, han denunciado esta mañana "la gestión negligente del Consistorio durante la dana" y ha reiterado que "vamos a llevar toda la documentación al Juzgado".

Robles se ha referido de este modo al informe sobre las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción tras la dana, celebrada en el Ayuntamiento de Valencia, y en la que no ha participado ni el PSPV ni Compromís, al no aceptarse todos los comparecientes que estos reclamaban.

Robles ha dicho que "no es posible que antes de las 20 horas no llamar ningún vecino de La Torre a la Policía Local avisando de los que pasaba". Por eso han solicitado el registro de llamadas a la Policía Local, algo que el comisario jefe, Vicente Herrera, negó aportar a la Comisión por la ley de protección de datos.

En opinión de la portavoz de Compromís, "lo que tenía que haber pasado es que las autoridades avisaran a la población, que prepararan el terreno, que movilizaran todos los medios".

Los informes comienzan a hablar a las 20 horas "porque hay un vacío informativo orquestado por la señora Catalá. No se utilizaron todas las herramientas el plan de inundación. Fue un despropósito organizativo en el que nadie se coordinaba ni se comunicaba con nadie. Y hubo una flagrante falta de efectivos policiales".

El edil Puchades ha señalado que "se actuó de forma rutinaria como se ha hecho siempre: se cierran parques, cementerios, se anulan deportes al aire libre. Pero no se hizo nada más".

Puchades ha repasado que "no se tomó ninguna determinación, no se prohibió aparcar en las laderas de barrancos y ríos, no se movilizó personal de emergencia, no se utilizó sistemas de comunicación que se puede hacer desde la megafonía de los coches de la policía, solo se emitieron siete 'tuits', no se mandó bomberos a vigilar caudales".

Ha continuado que "a las ocho menos cuarto tenemos noticia de que el agua empieza a entrar en Sociópolis y La Torre. Hasta las 20.07 no se avisa de que entra agua en Valencia Sur, y se envía una dotación de bomberos que son interceptados por la Guardia Civil que les dice que ya no pueden entrar".

Según Compromís y con los datos aportados por el informe "a las 21.37 establecen el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el Puente de La Torre y reconocen que solo trabajaban con la posibilidad de que se desborda el Turia lo que hubiera comprometido la seguridad del propio PMA".

Puchades ha dicho que el día 30 y 31 de octubre no hubo refuerzo de la plantilla policial más allá de policías que acudían de forma voluntaria. A partir del día 1 de noviembre, empiezan a enviar refuerzos a La Torre y Horno de Alcedo y el día 2 a Castellar, y ha reiterado que la Policía Local de Valencia no quiere facilitar el registro de llamadas. ¿Alguien piensa que nadie en La Torre no llamó a la Policía Local antes de las ocho de la tarde?

Robles ha concluido que "no se avanzaron a la emergencia. Ni cuando la tenían delante actuaron de manera efectiva porque no se activó la megafonía en los pueblos, ni reforzaron los efectivos ni usaron la app del Ayuntamiento y ante todo estos, la señora Catalá ha decidido no buscar culpables más allá de la CHJ".