Compromís quiere dejar sin sueldo de ex presidente a Carlos Mazón

Lo intentó, sin éxito, en otras legislaturas Unides Podem. Quería cambiar el Estatuto de los expresidentes, pero nunca obtuvo el apoyo suficiente. Ahora Compromís en va a proponer una modificación de esta ley para impedir que pasen a formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y puedan cobrar durante 15 años 75.000 euros anuales.

Así lo ha anunciado este lunes el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha afirmado que la sociedad valenciana "no entiende" que los expresidentes tengan este "privilegio", y menos que pueda acceder a él el actual presidente, Carlos Mazón, quien "todos los sueldos" que ha tenido se han debido a "cargos públicos".

La ley del Estatuto de los expresidentes recoge que estos serán miembros natos del CJC durante quince años cuando hayan ejercido el cargo por un período igual o superior a una legislatura completa. En los restantes casos, lo serán por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo, con un mínimo de dos años.

Baldoví ha afirmado que la respuesta a la pregunta que se hace la gente de "por qué el señor Mazón no dimite" pese a su gestión de la dana es, en primer lugar, porque "quiere seguir aforado" y no tener que responder a lo que le pide la jueza de Catarroja (Valencia), la que instruye esta causa.

En declaraciones que recoge EFE, ha añadido, que Mazón quiere seguir repartiendo contratos para la reconstrucción "de manera absolutamente discrecional ", y en tercer lugar "quiere asegurarse" poder estar en el CJC cuando deje se ser presidente y cobrar durante quince años 75.000 euros al año.

Baldoví ha considerado que es "absolutamente razonable" modificar esa ley para que ningún expresident pueda pasar a formar parte en el futuro del CJC, y ha pedido el respaldo del resto de grupos para aprobar este cambio, que según ha dicho necesita un apoyo de tres quintos de Les Corts.

Eso supone que para que prosperara necesitaría el apoyo del PP, partido al que Baldoví se ha dirigido para señalar que esta iniciativa va en la línea de "adelgazamiento" de las cuentas públicas que ellos propugnan.

"No sé qué méritos habrá hecho el señor Mazón para estar en el Consell Jurídic Consultiu", ha afirmado Baldoví, quien ha asegurado que "es un debate que está en la calle, la gente no entiende por qué un ex presidente tiene que ir" a esa institución "y durante 15 años cobrar esos 75.000 euros".

Baldoví ha indicado que son una "minoría" los Parlamentos autonómicos que han regulado este "privilegio" para sus expresidentes.