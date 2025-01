PP, Compromís y Vox reprueban a la alcaldesa de Paiporta su gestión en la riada: "Lo ha hecho todo tarde y mal"

"Peor no se puede hacer". Esta es una de las frases que resume el pleno extraordinario que ha celebrado este lunes el Ayuntamiento de Paiporta y que ha acabado con la reprobación del equipo de Gobierno local. Los votos del PP, Compromís y Vox, han coincidido en reprobar a la alcaldesa de la localidad, la socialista Maribel Albalat, y a sus concejales por la gestión tras las inundaciones por la dana del 29 de octubre en esta zona cero de la catástrofe.

La moción, debatida en un pleno extraordinario, ha sido presentada por el PP, cuya portavoz, Chelo Lisarde, ha afirmado que el equipo de gobierno "no puede sacar pecho" y ha asegurado que no ha tenido planificación alguna, "lo han hecho todo tarde y mal", según recoge EFE.

Lisarde ha afirmado que "ha faltado impulso y dirección política", y ha acusado al gobierno local de caracterizarse por la "ineficacia", por intentar "culpabilizar a otros", "parece que vivan en el metaverso, pues a pesar de lo que dicen "aún hay muchas calles y barrios enteros sin alumbrado público".

La edil de Compromís Marian Val ha acusado al equipo de gobierno de mantener al resto de Corporación "al margen en una situación tan complicada", que "sigue desbordando" a un gobierno local que no tiene planificación, "ha demostrado demasiadas carencias" y ha "ninguneado" y "despreciado" a la oposición.

Desde Vox, Daniel Furió, ha afirmado que la alcaldesa "no tiene empatía, no tiene valor y no tiene vergüenza" y la "única solución" para Paiporta es su dimisión por no haber sabido responder "antes, durante y después" de la riada.

El primer teniente de alcalde, Vicent Ciscar (PSPV), ha acusado al PP de intentar "tapar su incompetencia" con esta "cortina de humo" y ha considerado que a quien se debería estar reprobando es al Consell, por "lo que hizo y no hizo" el día de la dana y en sus visitas a Paiporta han ido "más a dar faena".

Ha defendido que el equipo de gobierno ha "trabajado muchísimo", aunque ha admitido que "puede que en algún momento haya faltado información"; ha defendido que el Ayuntamiento ha contratado más de 245 máquinas, procedente de toda España, para la limpieza, y ha afirmado que todo ha sido "muy duro y aún queda mucha faena".

Solicitar anticipos al Gobierno

Por otra parte, el pleno de Paiporta ha aprobado por unanimidad solicitar al Ministerio de Hacienda un anticipo de la participación en los tributos del Estado, con el fin de poder emplear ese dinero para cubrir facturas por la dana y no tener que recurrir a préstamos bancarios, que costaría más dinero al Ayuntamiento.

El primer teniente de alcalde ha agradecido el voto favorable de todos los grupos a esta medida, que ha afirmado que es "muy importante" para unas arcas municipales que llevan más de 7,5 millones de euros gastado en maquinaria y otros recursos para "intentar aliviar la situación".

Tras la aprobación de estos dos puntos se ha iniciado un turno de preguntas por parte del numeroso público asistente, que ha cuestionado la actuación de la corporación municipal y ha pedido explicaciones.

La alcaldesa, Maribel Albalat, ha afirmado que en Paiporta no solo han vivido una catástrofe, sino que han sido "la zona cero de la zona cero", y ha señalado que como paiportina de nacimiento y afectada que es le duele la situación del municipio, donde el día a día "es muy duro", que se ha comprometido a reconstruir.

Albalat ha explicado que el día de la dana la última alerta que recibieron por inundaciones fue a las 12.30 horas, cuando les dijeron que había 264 metros cúbicos por segundo, y luego "no hubo ninguna alerta de nada, nada es nada", aunque el cauce del barranco del Poyo se multiplicó por diez "y no nos avisó nadie", ha criticado.