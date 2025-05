El Consell pide la retirada de la exposición que muestra un mural que pide cárcel para Mazón

El Consell ha pedido este miércoles la retirada de la exposición PAM! 2025 de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) donde se muestra un mural, obra del joven artista Adrián Larok, en el que se pide cárcel para el presidente del Consell, Carlos Mazón.

La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, ha asegurado que el mural es "muy desagradable, muy inoportuno y queremos condenarlo". "Creemos que el arte no tiene que ser una excusa para un acoso como el que está sufriendo el presidente de Mazón", ha dicho Camarero.

La vicepresidenta, sobre la pieza que se ha instalado en en la entrada de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, ha afirmado que "la juventud se puede expresar de muchas formas y que el arte se puede expresar de muchas formas, pero pedimos un respeto para el presidente en un momento tan delicado para esta comunidad como el que estamos viviendo".

"El odio genera odio, la crispación genera crispación y no podemos seguir crispando a esta comunidad, no podemos crispar a la sociedad, no podemos crispar a estos jóvenes y yo les pido que recapaciten y, por lo tanto, que retiren esta exposición", según Camarero, que ha pedido "a los grupos parlamentarios que hagamos una reflexión de cómo nos estamos comportando en los últimos tiempos y cómo se está crispando a la sociedad en los últimos tiempos".

La vicepresidenta ha pedido "respeto y desde luego la retirada de esa exposición". "Pido una reflexión por parte de todos los grupos políticos para que esto no sea la forma de actuar. La crítica política es democrática, pero este tipo de de cuestiones exceden cualquier crítica política llega a unos niveles de crispación y a unos niveles de odio que no nos podemos permitir como como sociedad", según Camarero.

La exposición "PAM! 2025" es un proyecto que selecciona las obras de artistas emergentes para otra exposición, ya al siguiente ejercicio, que lleva el nombre de "PAM! PAM!".

El mural presenta al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con un mono naranja y con las letras "a presó" (a prisión) sobre él mientras sujeta un cartel con los números '288', en alusión a las víctimas de la dana.