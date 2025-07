El Consell teme que el Gobierno dilate la petición de endeudamiento por Cataluña

En la Conselleria de Hacienda ya no saben qué pensar con respecto a las decisiones del Ministerio de Hacienda, o mejor dicho, con respecto a la falta de toma de decisiones. El silencio absoluto con respecto a la aprobación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario ha obligado a la Generalitat valenciana a solicitar un préstamos inicial de 1.816 millones de euros para cubrir este mes de julio los gastos con proveedores, pero ahora temen que el Gobierno retrase su autorización. "La lógica en la que funcionan escapa de la lógica técnica".

Es el Consejo de Ministros el que debería aprobarlo el día 15 de julio, pero fuentes de la Conselleria de Hacienda, confirman a LA RAZÓN que no tienen la obligación de tomarlo en consideración y que, de no querer aprobarlo, lo lógico es que ni siquiera se eleve a la reunión. "No hay seguridad", afirman. Esto retrasaría la posible aprobación del 15 de julio, fecha que fijó el martes el Consell, a el 22 de julio como pronto o más adelante, cuando el Gobierno lo considere, con una consecuencia: la imposibilidad de pagar este mes.

Para comenzar a hacer frente a estas facturas, se necesita un proceso de semanas. Aunque la consellera de Hacienda, Ruth Merino, explicó el martes que este mecanismo es más rápido y no requiere de las tres semanas que sí necesita el FLA extraordinario, si no se aprueba la semana que viene, presumiblemente pasaría a agosto.

Para no llevar su aprobación al Consejo de Ministros el día 15 de julio el Gobierno podría alegar que "falta un informe" o cualquier motivo, pero Merino ya aseguró que se han estudiado bien los términos con los propios técnicos del Ministerio de Hacienda y "no debería haber problema técnico" para su aprobación: "Si no se hace es por motivo político".

Fuentes del Ministerio de Hacienda han asegurado a LA RAZÓN que en principio no debería haber problema para su aprobación pues "este tipo de autorizaciones de endeudamiento son habituales con las comunidades autónomas". "Entra dentro de la normalidad: piden, se analiza y si cumple se autoriza en el Consejo de Ministros, es una más, un trámite", aseguran.

Desde el Gobierno confirman que "están analizando" la solicitud de la Generalitat valenciana, pero que todavía no hay un orden del día para el martes 15 y no se puede confirmar que se apruebe ese día. Por el momento, eso sí, afirman que "no hay novedades" con respecto a la posibilidad de aprobar el FLA extraordinario ni tampoco una fecha fijada para el Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, que debería ser este mes de julio.

Cataluña entra en juego

Desde el Consell temen que la formalización este lunes 14 de julio de la propuesta de financiación singular para Cataluña pueda retrasar la aprobación del préstamo al centrar el Consejo de Ministros. "Pueden retrasarlo voluntariamente por la negociación con Cataluña", aseguran desde la Conselleria de Hacienda.

Es esta cuestión lo que más incertidumbre genera en el seno del gobierno valenciano. En el Consell afirman que si en diciembre hubiesen sabido que no iban a aprobar el FLA extraordinario, habrían solicitado el préstamo antes para dar seguridad a los proveedores. Es por ello que insisten que no hay una negativa a aprobar el FLA, sino una falta de pronunciamiento que martiriza: "El FLA extraordinario no ha desaparecido como tal y no es una solicitud, es algo que hace, o hacía, de facto cada año el Ministerio", alegan.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, dijo que el Consell tiene "una oportunidad estupenda" de "usar los más de 800 millones de euros para pagar a proveedores" de las entregas a cuenta, pero desde el Consell consideran que están queriendo "liar" adrede mezclando el FLA extraordinario con las entregas a cuenta, que es el dinero que recibe cada autonomía cada año, para negar lo que les deben: "No aportan claridad y confunden" para "intoxicar" la realidad.