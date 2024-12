Critican la intervención de psicólogos "no especializados" en la atención de escolares afectados por la dana

La Sociedad Valenciana de Psicología Clínica (SVPC-AVAPIR) defiende la intervención psicológica especializada, como la que se está llevando a cabo en los puntos de atención psicológica desplegados en los municipios afectados por la dana, ya que la considera “clave para reducir el impacto de experiencias traumáticas como ésta”. Y, por la misma razón, critica la decisión de incorporar en los centros educativos de estos municipios a psicólogos que “no tienen la preparación ni cualificación necesarias para este tipo de intervenciones”.

Para la SVPC, es fundamental seguir reforzando los "servicios públicos, garantizando equidad, accesibilidad y calidad en la atención psicológica", tanto en las fases agudas como en el seguimiento a medio y largo plazo. Pero subrayan que estos esfuerzos “deben estar liderados por profesionales cualificados que cuenten con las competencias necesarias para abordar estas situaciones con rigor y efectividad”.

Por todo ello, y ante el anuncio de ayer, por parte de la Generalitat valenciana, de la incorporación de 20 psicólogos de las Unidades de Atención Precoz de la Conselleria de Sanidad “en la atención directa a la comunidad educativa de los centros escolares afectados por la riada del pasado 29 de octubre”, la SVPC denuncia la contratación de no especialistas para llevar a cabo esta labor, lo que puede conllevar “serios problemas y riesgos para la salud mental de la población infanto juvenil afectada”.

Según la SVPC, la mayoría de los profesionales contratados no son psicólogos clínicos (única especialidad cualificada para llevar a cabo el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales, relacionales y del comportamiento), sino psicólogos generales sanitarios (cuyas funciones son realizar promoción y mejora del estado general de salud propias del ámbito sociosanitario, público y privado, y los centros de reconocimiento de conductores).

Asimismo, para la SVPC, “hacer detección y cribar sin reforzar los dispositivos donde han de ser atendidos aquellos casos que se han detectado no soluciona, sino que más bien supone otro problema”. “La detección precoz es importante, pero los dispositivos de las Unidades de Salud Mental Infanto-Adolescente (USMIA) están infradotados desde tiempos históricos”, señalan. De hecho, añaden, “en algunos departamentos ni siquiera se atiende a población adolescente, y los pacientes de 14 y 15 años se derivan a USM de adultos, aún más colapsadas, compartiendo salas de espera con pacientes con los que no comparten semejanzas ni en etapa evolutiva, ni en características, ni en psicopatología”.

“Y ahora, sin previsiones de provisión de profesionales especialistas, se contratan profesionales no especializados, para los que no hay listas de contratación y donde no se aplica el principio de igualdad, mérito y capacidad. Provocando, de este modo, una degradación de la atención a esta población y dejando la detección precoz de la población infarto juvenil en manos de psicólogos no especialistas en psicología clínica. Con ello, se asumen riesgos importantes, como pueden ser, por un lado, detectar psicopatología donde no la hay (riesgo de psicopatologización de reacciones normales) y, por otro, dejar pasar psicopatología para la que hace falta formación especializada y clínica para detectar”, advierten desde la SVPC.

A este respecto, desde la Sociedad Valenciana de Psicología Clínica (SVPCAVAPIR), subrayan la importancia de que este tipo de intervenciones las realicen los Facultativos Especialistas en Psicología Clínica (FEPC) --están en posesión del título oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica--, cuyo papel “es fundamental para diseñar y coordinar las intervenciones, garantizar su eficacia y prevenir posibles errores o iatrogenia que puedan agravar el sufrimiento de las personas afectadas”.