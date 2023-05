La Diputación de Alicante presentará un recurso por el Fondo de Cooperación

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell del 24 de marzo por el que se aprueba el Plan Sectorial de Financiación Básica del Fondo de Cooperación Municipal para el ejercicio 2024, al encontrarlo "lesivo" y "vulnerar la Constitución".



Con el voto a favor de los diputados del PP y los dos no adscritos, Javier Gutiérrez y Julia Parra, y en contra de PSOE y Compromís, la Diputación interpondrá este recurso contra el plan del Consell, que acordó la creación de un fondo que contará con 100 millones de euros, de los que 50 los aportará la Generalitat y los otros 50 deberían aportarlos las tres Diputaciones.



El portavoz del Grupo Popular, Eduardo Dolón, ha explicado que los servicios jurídicos de la institución provincial han emitido un informe en el que se expone la conveniencia de interponer acciones legales contra esta acuerdo, que fija una aportación para la Diputación de Alicante de 16.974.354 euros.



Estas acciones tiene por objeto "que se proceda a su anulación jurisdiccional por vulnerar la Constitución y otros preceptos legislativos y dado su carácter lesivo a los intereses generales de la provincia de Alicante y, en consecuencia, de la Diputación".



Asimismo, el también diputado de Economía ha recordado que los tribunales ya decretaron, a petición de la institución alicantina, la suspensión cautelar del Fondo de Cooperación para 2023 "por entender que la imposición de esta medida podría perjudicar a los propios municipios".



"Lo que estamos haciendo al aprobar la interposición de este recurso es simplemente defender los intereses de la provincia de Alicante y de la Diputación de Alicante", ha indicado Dolón, quien ha añadido que existen "motivos jurídicos y legales más que suficientes para levantar la mano y defender la autonomía de la Diputación, además de decir que las cosas no se hacen así".



En este sentido, ha recordado que desde el primer momento "se ha tendido la mano al diálogo y frente a ello por parte de la Generalitat sólo ha habido imposición".



Por su parte, tras su aprobación, la portavoz del Consell, Aitana Mas, reprochó al gobierno de la Diputación de Alicante, que preside Carlos Mazón (PPCV), que no hubiera hecho hasta ahora aportaciones a este Fondo, debido a una forma "sectaria" de entender la política que conlleva que 1,9 millones de alicantinos estén "marginados" por el Ejecutivo provincial.



Lamentó asimismo que la Diputación de Alicante haga "todo lo contrario" para ayudar a los pueblos, y consideró "incongruente" y de "no tener sentido" que por ejemplo se le "nieguen el derecho" al municipio de Pego (Alicante) de recibir "el mismo dinero" con que cuenta Oliva (Valencia), ubicado a escasos kilómetros.