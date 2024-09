Los empresarios plantan cara a Óscar Puente con el Corredor Mediterráneo

Las obras del Corredor Mediterráneo avanzan. Esto es una realidad indiscutible, pero también lo es que no al ritmo al que le gustaría al empresariado valenciano que convocó ayer un acto en Valencia para que el Ministerio de Transportes no baje la guardia, para que siga licitando y sobre todo, que meta mano en aquellos puntos negros de los que no se sabe nada.

La plataforma #QuieroCorredor, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) realizó ayer un acto en el puente de la avenida Fernando Abril Martorell, un lugar desde el que se pueden ver los trabajos de canal de acceso, pero que también sirvió para que los empresarios pudiesen denunciar sobre el terreno que, por ejemplo, del túnel pasante no se sabe nada.

Con las máquinas de fondo, el presidente de AVE, Vicente Boluda, bromeó diciendo que «justo hoy, que hemos venido, las obras avanzan de manera frenética».

Sin embargo, apuntó que no ocurre lo mismo en otros puntos como el nudo de la Encina, «que tendría que estar resuelto en estas fechas», el túnel pasante o el tramo entre Valencia y Castellón en la doble plataforma, que siguen paralizados.

El túnel pasante es fundamental para eliminar el principal cuello de botella de todo el Corredor Mediterráneo. Además, permitirá que la estación de viajeros de Valencia deje de estar en fondo de saco haciendo más permeable el ferrocarril en la ciudad.

En la lista de retrasos también se suma las obras del acceso sur al puerto de Castellón, las del acceso al puerto de Sagunto y la transformación de la estación técnica de Fuente de San Luis en la gran estación intermodal (todos ellos con fecha de finalización en 2025). Boluda añadió que «de Murcia para abajo ya es un drama, aunque no voy a entrar porque no son mis competencias».

Además, permitirá separar los tráficos, pues las mercancías pasarán por el actual túnel de Serrería. Otra obra, que tal y como remarcó la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, está a la espera de respuesta pues, en diferentes ocasiones ha transmitido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la necesidad del soterramiento de las vías de Serrería y recordó que el Ayuntamiento está dispuesto a aportar «por adelantado 10 millones de euros, pero no tenemos ni noticias ni respuesta», según dijo en declaraciones recogidas por EFE.

«Hay que mirar esta infraestructura con los ojos de una comunidad, pero también de un país porque mejorará la competitividad».

Boluda aseguró que todo lo reivindicado ayer ha sido trasladado al Gobierno que «hace lo que puede, pero nos gustaría que la velocidad de construcción fuera mucho más rápida de la que es».

Por su parte, el conseller de Infraestucturas, Martínez Mus reclamó un esfuerzo real para evitar más retrasos en el Corredor Mediterráneo y defendió que la Generalitat sí hace su trabajo y está creando puertas de entrada y de salida a este corredor como es la Plataforma Intermodal de Sagunto, en la que se invierten casi 100 millones de euros de fondos propios y que estará plenamente operativa en la primera mitad de 2026.

Miles de millones

El Ministerio de Transportes tenía ya preparada una respuesta para un acto que sabía que se lanzarían mensajes reivindicativos.

El titular de esta cartera, Óscar Puente, contestó asegurando que ya se han superado los 7.000 millones de euros licitados para el despliegue del Corredor Mediterráneo, 7.110 millones desde 2018 de los que 1.420 se han licitado sólo en los últimos doce meses.

Transportes destacó el «hito» que suponen estas cifras, que constatan «la fuerte apuesta y compromiso del Gobierno por el desarrollo de esta infraestructura clave para potenciar el transporte ferroviario.