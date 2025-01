La factura de la dana en Valencia asciende ya a 80.000 millones de euros

La factura de los daños ocasionados en la provincia de Valencia por la dana del pasado 29 de octubre asciende ya a los cerca de 80.000 millones de euros. Así lo ha explicado esta mañana el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, al ser preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha dado cuenta del nuevo decreto de la Generalitat que fija los términos de referencia para elaborar el Plan de Recuperación Económico-Social de la Comunitat Valenciana, destinado a mitigar los daños provocados por las inundaciones.

Aunque inicialmente las pérdidas causadas por la tragedia se calcularon en algo más de 30.000 millones de euros, «conforme avanza el tiempo aumenta la afectación, porque se van descubriendo nuevos daños», ha asegurado el vicepresidente, quien ha explicado que el cálculo inicial hacía referencia a la destrucción más visible e inmediata, es decir, la de las infraestructuras, pero el daño al capital social, que incluye viviendas, vehículos y actividades, es mucho mayor. «En unas horas se destruyó el PIB de todo un año», ha señalado.

Por lo que se refiere al inicio de la reconstrucción, el militar ha recalcado en repetidas ocasiones que la situación está todavía «en fase de emergencia». Ese plan, precisa el vicepresidente, contará con tres fases: una de diagnóstico -que es en la que nos encontramos ahora- otra de planificación -donde se establecerán las medidas a realizar, es decir, el plan en sí así como el presupuesto necesario-, y otra de implementación y seguimiento, en la que se verificará el cumplimiento, al tiempo que ha anunciado que la «desescalada» empezará en determinados municipios o áreas la próxima semana.

Según ha indicado, la previsión es salir de la Emergencia 1 y pasar a la «posemergencia, la antesala de la recuperación».

Esta situación, según ha detallado Gan Pampols, se producirá en el momento en que los 16 municipios más afectados «hayan resuelto las afecciones principales, como las de los garajes y los ascensores, se pueda retirar el personal operando de las calles y se pueda ir al normal funcionamiento de los servicios», y ha añadido: «Yo me haré cargo de todas las actividades, las que estén en curso también».

Ha precisado que este cambio de la situación de emergencia no implicará la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la zona, que continuará trabajando mientras tenga tareas propias.

«No esperen milagros, porque los milagros no existen», ha señalado el vicepresidente, quien pide «paciencia». «Estos planes no tienen un plasmación inmediata sobre el terreno. No aparecen de la nada nuevos tendidos eléctricos, ni fábricas, pero créanme si les digo que todo eso es lo que estamos intentando articular en el corto y medio plazo». Ha recalcado también que «es clave la financiación, justo en lo que somos deficitarios. El modelo de presupuestación para la dana va a exigir una dosis extraordinaria de generosidad», tanto por parte de la UE, como de la Administración General del Estado y de la propia autonomía y administraciones locales. «Esto no es más responsabilidad de unos que de otros».

En este sentido, señala que el Gobierno central, como actor que formará parte de la cofinanciación de la recuperación, deberá participar también en la elaboración del plan, algo para lo que espera poder reunirse con el comisionado para la Recuperación nombrado por el Gobierno central, José María Ángel.

Presupuestos 2025 y dana

Por su parte, la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha manifestado que los presupuestos ordinarios de la Generalitat para 2025 contemplarán también los de la reconstrucción tras la dana, que «es vivo» ya que «va creciendo según las necesidades que se van encontrando».

«Ahora mismo el encargo que tenemos cada una de las Consellerias es rehacer y readaptar el presupuesto a la circunstancia actual», ha precisado Camarero.

Según indica, «haya presupuestos nuevos o no haya presupuestos nuevos, el presupuesto que se necesita para la dana hay que asegurarlo porque sí o sí esa reconstrucción tiene que estar en marcha», por lo tanto, formará parte del mismo paquete presupuestario.