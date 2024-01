Farigola & Menta, una experiencia culinaria sensorial y sibarita

La primera reacción al entrar por primera vez en el restaurante Farigola & Menta es de sorpresa; una sorpresa inesperada que acompaña al recién llegado durante toda su permanencia en el local: Primero, porque te encuentras en un espacio asombroso que pasa desapercibido desde el exterior, con diferentes ambientes y un diseño en el que predominan elementos en paredes de decoración industrial, amortiguados con varios espacios y rincones más cálidos en colores oscuros y suaves, un mobiliario entre funcional y rústico y una iluminación indirecta en tonos pastel que crea una atmósfera relajante. Además, a mediodía entra luz natural desde la terraza interior del establecimiento.

Cabe destacar como elemento decorativo, el medio avestruz gigante que preside de manera majestuosa el espacio de la entrada, ad hoc para las fotos de las redes sociales y del otro medio en el interior.

No te esperas un restaurante semejante en una calle nada llamativa de una ciudad como Torrent, la de Padre Méndez 34. Ojo, no porque Torrent no esté a la altura del establecimiento, si no porque, como negocio, los hosteleros prefieren ubicarse en barrios más céntricos y zonas mejor conectadas, allá donde se cuece eso de la gastronomía de autor, la cocina de diseño, la alta cocina…Pero Farigola lleva ya 17 años en el mismo lugar aunque con diferentes enfoques y resiste con mucha dignidad y buenas críticas.

Yo fui acompañando a un buen amigo que me lo recomendaba desde hacía tiempo. Juan de Dios Vargas, cliente asiduo, es detective privado, abogado y criminólogo que ha intervenido e interviene en casos de alta relevancia procesal y mediática.

Una experiencia original y creativa

Una vez en la mesa, dispuestos a darnos el homenaje prometido, comienza una experiencia cuasi religiosa basada en una gastronomía original y creativa de vanguardia a la que David Joaquín, chef ejecutivo, le imprime una liturgia ceremoniosa muy sensorial y entretenida.

Nos dejamos llevar y para empezar la degustación, nada de vino, sino su famosa y exclusiva sangría de cava, muy suave y afrutada que entra muy bien sin subirse a la cabeza y servida en un recipiente que es la reproducción a gran tamaño de un tapón de cava. Alucino.

Nuestro primer contacto con lo sólido, es un sabroso bocado soufle de patata con centro liquido, pasta de trufa negra y picaña madurada y la croqueta líquida de pato, boletus y foie. Como se ve, son platos de compleja y delicada elaboración que nos reconfortan como entrantes.

Y aquí hacemos un parón para hablar de las ⁠alcachofas en dos cocciones con natilla de sobrasada ibérica y torrezno de Soria. Alcachofas tiernas y sabrosas que se deshacen en boca y que con el sugerente sabor de la salsa, convierten su degustación en un placer sibarita. Es uno de los platos estrella porque, además, lo sirven en un cuenco con forma de alcachofa gigante. Sigo alucinando.

Los platos siguientes elevan la sinfonía de sabores y placeres y ahondan en la experiencia con la que soñábamos al traspasar el umbral. Cocochas de bacalao confitadas en aceite de refrito de ajos , con habitas baby, blanquet y americana de carabineros en tinta y a continuación, el tuétano confitado y a la brasa, ligeramente caramelizado con emulsión de tres mostazas y juliana de Picaña.

Llegados a este punto, respiramos y aterrizamos en la terreta para dar cuenta de un ⁠arroz meloso Almussafes inspirado en el popular bocadillo de almuerzo valenciano, con el que rematamos una placentera sentada culinaria.

La jugosa torrija en pan de brioche caramelizada con azúcar moscovado y el helado de mascarpone ponen broche a un recorrido gastronómico y alucinante a través de una cocina creativa, de vivencia sensitiva y disfrute,

En los títulos de crédito hay que destacar a Toni Godoy como chef, con Cristina Moya y Andrea Sanz en cocina y a Andreea Violeta, encargada y jefa de sala. Muy buen equipo con David Joaquín al frente.

También advertir que Farigola & Menta, además de su llamativo menú degustación tiene menús diarios y una extensa carta más convencional y a precios asequibles.