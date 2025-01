Gan Pampols responde a Bernabé: «No tengo capacidad de intervenir en el Cecopi»

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) es un órgano creado para las Emergencias, que está dirigido por el conseller responsable de este ámbito, en este caso Juan Carlos Valderrama, quien representa en el mismo a la Generalitat. Así respondía esta mañana el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, a las críticas vertidas por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, acerca de la no participación del militar en este órgano.

Gan Pampols ha insistido en que no va a las reuniones del Cecopi porque el mando de la emergencia es del conseller de Emergencias y él no tiene capacidad para intervenir. «Un Cecopi es para una emergencia, no tienen que estar (en él) más que aquellos que tienen una acción directa en la emergencia. En el Cecopi no se discute, se traen las labores y se ejecutan. Yo no tengo capacidad para intervenir, no tengo nada que hacer», ha explicado el vicepresidente.

También ha apuntado que la única dirección es la del conseller de Emergencias y la delegada, Pilar Bernabé, está como representante del Gobierno.

Respecto a que si estuviera podría hablar más con el comisonado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel, ha señalado que «la delegada no dirige la agenda del comisionado» y ya hablará con él «cuando tenga que hablar, pero no en el Cecopi».

Asegura que cuando pase la emergencia y el concepto de Cecopi desaparezca, habrá un puesto de mando integrado con las labores propias de la reconstrucción y en ese órgano su presencia «será creciente» porque a medida que entremos en la postemergencia, será «totalmente responsabilidad» suya.

A su juicio, si asistiera más al Cecopi le haría un «flaco favor» a su responsable, el conseller de Emergencia, que es la autoridad única: «Desde mi punto de vista, quizás por mi formación, el mando es único, no existe el mando por consenso».