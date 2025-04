La Generalitat valenciana responde al PSPV: "el Gobierno nos ingresa casi 200 millones de euros menos cada mes"

La Generalitat ha replicado al PSPV que los 500 millones de euros que le acusa de ocultar "no es un anticipo: es dinero de los valencianos", y ha asegurado que los anticipos de la liquidación no son extraordinarios ni "una transferencia graciosa" del Gobierno y "no se oculta nada".

Estas manifestaciones llegan después de que este domingo el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, acusara al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de "ocultar" a los valencianos que el pasado enero recibió "un anticipo de 500 millones del Gobierno con cargo a la liquidación del sistema de financiación que las comunidades cobran en julio".

"Los anticipos de la liquidación del sistema de financiación no son una transferencia graciosa del Gobierno de Sánchez, sino recursos propios de la Comunitat Valenciana derivados del sistema de financiación", han explicado fuentes de la Generalitat, que añaden: "No se oculta nada".

Las fuentes han afirmado que "este dinero debería haberse incluido desde el principio en las entregas a cuenta, no en julio como parte de la liquidación", y han añadido que "lo que sí es extraordinario es que el Gobierno de Sánchez lleve la tesorería de las comunidades autónomas al límite de su capacidad por su negativa a actualizar ya las entregas a cuenta de 2025 mediante un Real Decreto-Ley".

"Cada euro que llega es de los valencianos, no un favor del Gobierno. Lo que necesitamos no son préstamos con titulares, sino una financiación justa, estable y digna", han asegurado para agregar: "Lo que sí es cierto: ni FLA extraordinario, ni entregas a cuenta".

Según han reprochado, la Generalitat está ingresando actualmente casi 200 millones de euros menos cada mes de lo que le correspondería porque el Gobierno de España no ha actualizado las entregas a cuenta del sistema de financiación -reciben las de 2023-.

"Los valencianos no pueden pagar la factura de un Gobierno incapaz de presentar presupuestos ni de aprobar un decreto de actualización", han apuntado.

El Consell lo volvió a pedir la semana pasada al Ministerio de Hacienda que "de inmediato" debe actualizar las entregas a cuenta y habilitar el FLA extraordinario.

Han recriminado que no haya "ni un euro a fondo perdido a la Generalitat para la reconstrucción" y que "los supuestos 2.400 millones para la dana de los que habla el señor Muñoz no son ayudas: son deuda que tendrá que devolver la Generalitat, no recursos a fondo perdido como los que sí hubo en la pandemia".

"Hablan de compromiso con la Comunitat pero no han puesto ni un solo euro para que la Generalitat afronte la reconstrucción. Todo son préstamos y propaganda", han criticado, y han asegurado que "lo que los ciudadanos esperan del PSPV es que vuelva al consenso del Fondo de Nivelación".

"El PSPV ha roto el consenso histórico en la Comunitat Valenciana al negarse a apoyar la petición de un fondo de nivelación transitorio de nivelación, una medida respaldada por partidos, patronal y sindicatos", señalan las fuentes.

En su opinión, "es una traición sin precedentes a los valencianos y la evidencia de que el PSPV prioriza las directrices de su partido en Madrid sobre los intereses de la Comunitat".

"En definitiva, no es una transferencia adicional ni se ha ocultado nada. Ya la hubo el año pasado (en una cantidad menor, 117 millones)", han concluido.