El Gobierno valenciano asegura que no se puede comprometer a acoger más menores migrantes pues no tiene recursos

El Gobierno valenciano no se puede comprometer a acoger a menores migrantes llegados a otros puntos de España, pues debe atender a los que llegan a esta autonomía a través de sus costas o por otros medios, y que ya suman 475 y superan en un 160 % los recursos disponibles.

"Nosotros somos solidarios pero también responsables", ha asegurado este viernes la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, en declaraciones a los periodistas al ser preguntada por la postura del Consell sobre esta situación y sobre la posibilidad de que el Gobierno imponga a las autonomías la acogida de menores.

Ha mostrado la solidaridad de Ejecutivo de Carlos Mazón con las comunidades autónomas que peor lo están pasando por esta situación, pero ha asegurado que a las costas valencianas también llegan menores, mientras que hay otras regiones a las que no llega ninguno.

Camarero ha destacado que durante el verano han llegado a la Comunitat 17 menores migrantes, y no sabe cuántos más van a llegar en los próximos meses a esta autonomía, que en estos momentos atiende a 475 menores, con lo que está "un 160 % por encima de los recursos disponibles".

"Yo no me puedo comprometer a traer menores para hacinarlos en los centros, si no tengo disponibilidad de plazas no me puedo comprometer", ha manifestado, y ha afirmado que el Gobierno de España "no puede responsabilizar ni trasladar su problema" a las comunidades.

A su juicio, es el Gobierno el que debe responder ante la crisis migratoria "y si quiere que las comunidades autónomas le ayudemos, que se siente en la Conferencia Sectorial y veamos el cómo, el cuándo y de qué manera", ha dicho.

La vicepresidenta ha señalado que antes de la Conferencia Sectorial del mes de julio, el Consell instó a los ayuntamientos, especialmente a los gobernados por el PSPV, que tanto reclaman solidaridad y humanidad a las comunidades del PP, que pusieran a disposición del Gobierno de valenciano centros para atender a más menores, pero ni uno solo ha ofrecido recursos.

Ha asegurado que la Comunitat "está ejerciendo solidaridad, responsabilidad y humanidad con estos menores no acompañados", que llegan por tres vías: en pateras, en los cupos de mayores que distribuye el Gobierno (donde este año ya se le han "colado" 80 menores, según ha denunciado), y directamente a los centros procedentes de otras autonomías.

La titular de Servicios Sociales ha advertido de que al Gobierno no se le pueden colar menores en los cupos de mayores, y ha dicho que debe hacerles "la prueba de edad en origen para evitar que viajen, sufran estas situaciones y al final terminen entrando en el sistema de protección de las comunidades".

Ha asegurado que la Generalitat está haciendo "contratos de emergencia para dar solución y atención" a estos jóvenes con financiación propia y "sin un euro del Gobierno", que, en su opinión, "en este momento no tiene política migratoria".

"Llevamos nueve meses reclamando al Gobierno de España la reunión de la Conferencia de Presidentes porque es política de Estado que tiene que tratarse en el más alto nivel entre el Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas", ha defendido, y ha pedido también que se establezca la emergencia migratoria.

Camarero ha culpado al Gobierno de la situación de estos migrantes, muchos de los cuales pierden la vida en el mar, por "no poner remedio en origen para evitar que salgan de sus países y se jueguen la vida", y por "no trabajar con la Unión Europea" para dar una respuesta "conjunta para que tenga más fuerza y sea más eficiente y eficaz".

La vicepresidenta ha celebrado que tras "pasarse quince días de vacaciones en Canarias", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya tenido a bien" reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, y espera que la respuesta que le dé a la crisis migratoria sea "adecuada" y no "parches" o "repartos a las comunidades".