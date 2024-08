José Muñoz (PSPV): "Mi viaje más disfrutado ha sido Camboya, una experiencia que te cambia"

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz (València, 1985), desvela en una entrevista distendida con EFE los viajes que más le han marcado, por qué sale a correr, cuál es la canción que le cantaría al president de la Generalitat y cuánto tiempo puede estar sin mirar el móvil.

-De no haberse dedicado a la política, sería…

-Me hubiera gustado ser futbolista, pero como no tenía las suficientes cualidades supongo que hubiera sido abogado o algo así.

-¿Cocinar es una asignatura pendiente?

-La verdad es que sí, tendría que aprender a cocinar mejor. Me gusta mucho la cocina desde el punto de vista de comer, pero no soy un gran cocinero.

-¿Cuándo empezó a coleccionar guías de viaje y cuántas tendrá?

-Creo que desde que tengo 22-23 años, es decir, ya hace unos cuantos. Y tendré probablemente 40 guías de viaje.

-Con esa afición entiendo que es de los que les gusta prepararse todos los detalles antes de visitar un nuevo destino.

-Sí. Hay dos maneras de viajar, la del turista y la del viajero. Yo soy más de la del viajero, que tiene que ver con la preparación antes. De hecho, antes de ir de viaje lo primero que hago es comprar la guía de viaje y a partir de ahí planificarlo todo. Cuando haces ese tipo de planificación, el viaje ya lo estás disfrutando desde ese momento. Primero tienes las expectativas y luego las realidades, que por mi experiencia siempre son mejores.

-¿Cuál es su viaje más disfrutado?

-Voy a hacer un ranking de los que más me han gustado. Mi tercer viaje fue Costa Rica, de la que dicen eso de 'pura vida'. Es un sitio de muchísima naturaleza, con una sociedad también muy progresista, se dice que es la Canadá de Centroamérica. Es un destino muy chulo.

Mi segundo viaje es Creta. No tenía grandes expectativas, pero los griegos y los cretenses son gente maravillosa, superabierta, y tienen como una especial conexión con los españoles. Creta y Grecia se ha puesto las pilas muchísimo con el tema del turismo.

Y mi número 1 supertop que recomiendo encarecidamente es Camboya. El sudeste asiático es una cultura totalmente distinta. Es una experiencia vital, te cambia. Aparte de ir al impresionante complejo de templos de Angkor Wat, es obligatorio ir a la cárcel S-21, donde se ve lo terrible que es el ser humano. Camboya tiene de todo: historia, la gente, la comida. Lo único, que si vas en agosto te puedes encontrar con un monzón, pero hay que asumirlo y dejarse llevar.

-¿Por qué lo de salir a correr y no otro deporte?

-Fundamentalmente por dos cosas. Por tiempo, porque te pones las zapatillas y sales, y la vida esta es muy complicada, muy inestable y nunca sabes cuándo vas a tener tiempo. Además me gusta escuchar música y me ayuda a despejarme. Y porque es difícil lesionarse, aunque algunos amigos diputados se ríen de esto. El otro día jugué por primera vez a pádel y se quejaban de que no corría. Y no era por forma física, que a lo mejor también, sino porque me da mucho miedo lesionarme.

-¿El día que el Valencia CF pierde se va a la cama sin cenar?

-No, ya no. Cuando era pequeño sí: lloraba, me enfadaba, no cenaba, no dormía. Pero no sé si por madurez, que creo que no, sino más bien porque estoy bastante desilusionado con el Valencia y sobre todo con la gestión que se está haciendo, ya hace tiempo que me dejó de pasar.

-¿Cuánto tiempo puede estar sin mirar el móvil?

-Depende. En verano cuando estoy de vacaciones me puedo tirar horas y horas sin mirar el móvil. Cuando estoy en el día a día es muy complicado, prácticamente lo veo cada 5 minutos. Y creo que hay que mejorar, porque no prestas a lo mejor atención a las cosas que realmente son importantes.

-¿Lo de que le guste la música indie es por ir a juego con su secretaria general, Diana Morant?

No, hombre, es de mucho antes. Siempre me ha gustado el indie. Con mis amigos de toda la vida, los del colegio, que aún quedo con ellos y nos vemos habitualmente, empezamos en todo esto con Los Planetas. Pero me alegra coincidir con ella también en eso.

-Carlos Mazón le dijo en una sesión de control que usted estaba deseando que le cantara algo. ¿Qué canción cree que le cantaría el president?

- 'Y solo tú', por supuesto, es su hit. Lamentablemente no llegó a Eurovisión, porque nos lo hubiéramos ahorrado como president. Creo que es su gran canción y yo espero que algún día nos deleite con eso. No sé si en Les Corts o en otro sitio.

-¿Y qué canción le cantaría usted a Mazón?

-La canción de Zoo 'Correfoc', que dice que en muchas ocasiones hay gente que por ser charlatanes o por la verborrea que tienen confunden a la gente normal, a la clase trabajadora. Como que les seducen ese tipo de discursos que hace Mazón y toda la derecha. Hay una parte que dice "monstres que enganyen a la nostra gent". Creo que estamos en un tiempo de desinformación y esa canción explica muy bien cómo combatirlo.

-Recomiéndeme un libro para este verano.

-Si quieres una lectura más profundidad, ahora me estoy leyendo 'Viva el socialismo' de Piketty. Pero yo en verano intento desconectar también en eso y recomendaría cualquier libro de Vázquez Montalbán de la serie del detective Carvalho. Uno que me pareció divertidísimo es 'El balneario'.

-Y alguna serie que le haya enganchado.

-Soy un auténtico fanático de 'The Office'. Me parece maravillosa, divertida, tierna. Creo que la he visto cuatro veces. Y una que siempre recomiendo, muy divertida también, muy intensa y muy lúcida es 'Baron Noir', sobre la política francesa.