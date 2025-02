El joven valenciano que se ha consolidado como un chef de alta cocina

“El que resiste gana”, era el lema del literato y premio Nobel Camilo José Cela y esa parece ser la máxima del joven cocinero Andrés Rengel, quien junto a su pareja y responsable de sala, Sara Forner, siguen imponiendo en Nostre su cocina sin prisas, con seriedad y una personalidad cada vez más afianzada.

El restaurante Nostre, que es la marca personal y la rúbrica de Andrés Rengel, ha cambiado de ubicación reabriendo en la zona de Mestalla para seguir actuando con autenticidad, sin artificios promocionales, sin grupos financieros ni vistosas decoraciones: Al contrario.

Con sobriedad y un minimalismo decorativo nada frecuente, Andrés, consciente de lo que se juega, lo apuesta todo a su reconocida habilidad en los fogones fusionando la tradición con toques contemporáneos. Comer en Nostre es disfrutar de cada pequeño momento, de cada plato, de cada detalle meticulosamente elaborado con su propuesta joven, potente, diferente y muy original.

Andrés Rengel, a sus 26 años, está muy seguro de lo que hace en Nostre, su propuesta es seria y muy ensayada, como se comprueba al verle actuar con las materias primas, con productos de temporada y con una elaboración meticulosamente artesanal y muy equilibrada. Resalta su inspiración en un recetario tradicional pero en evolución constante. No en vano destacaba hace ahora un año que «En general, hemos perdido el miedo a que nos tachen de cocina fusión. Nuestras influencias son variadas, y eso tratamos de reflejar», Al mismo tiempo, el chef reconocía que “mi mejor maestra fue su abuela en quien me fijaba cuando cocinaba y de quien aprendía”.

El joven chef nacido en Picassent está preparado para hacer carrera disfrutando. Aprendió y practicó en altas cocinas como las de El Celler de Can Roca y sus tres estrellas Michelin o La Finca by Susi Diaz, con una estrella desde 2006 y en el Restaurante Contrapunto del Palau de Les Arts de Valencia con Pablo Ministro. Su formación por tanto no admite dudas y en la práctica y por su empeño y personalidad ya queda constancia de su talento y de su solidez.

En nuestra experiencia reciente junto a otros compañeros de la información degustamos una serie de platos, creaciones muy apetecibles combinados en su menú degustación. Como la ensalada de ostra, rillette de boquerones en vinagre y algas; el ajoblanco de gamba roja, gamba roja curada, naranja y corales de gamba; la carbonara de chirivía, anguila ahumada y queso 'Los Corrales'; el pescado de lonja, guisante lágrima a la brasa y emulsión ahumada de sus espinas: la codorniz de las Landas en recado negro de aceituna, pepitoria y parfait de sus higadillos; el gamo a la royal, remolacha, ajonegro y humeboshi mediterráneo o el postre de leche ahumada, canela, y trigo sarraceno… Platillos estudiados y que invitan a disfrutar de cada pequeño momento.

Andrés Rengel, desde su sencillez, se consolida en esta nueva etapa y nuevo emplazamiento, como un chef con grandes ideas a tener en cuenta en el grupo de la alta cocina.