Llanos (Vox) responde a Baldoví: "Hablaré en la lengua en que me dé la gana"

El debate en la Comisión de Hacienda de Les Corts sobre las enmiendas a la Ley de Acompañamiento acabó con una tensa discusión entre el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y el diputado de Vox José María Llanos.

El eje principal fue el valenciano, una cuestión que enfrenta a ambos grupos de manera habitual.

Todo comenzó cuando Llanos dijo que el proceso de normalización lingüística había logrado convertir al valenciano en «esperanto, una lengua que no habla nadie».

En las redes sociales, Compromís comenzó a hacer circular un video en el que se cortaba la palabra «esperanto», por lo que se produjeron comentarios de personas indignadas defendiendo el uso de la lengua.

En su intervención, Llanos explicaba que el valenciano se hablaba menos porque el abuelo y el nieto, «no podían entenderse», debido precisamente a la forma en la que se ha estado enseñando en los colegios.

[[H2:«En la lengua que me dé la gana»]]

El diputado de Vox aludió a que esto ocurría en su pueblo, Torreblanca, que es valencianoparlante. Entonces, Baldoví, que no estaban en el uso de la palabra, le preguntó por qué no había aprendido todavía a hablarlo. Visiblemente enfadado, Llanos le respondió que sí sabía, comenzó a expresarse en valenciano, y le dijo que él hablaba en el idioma: «Que le da la gana». Continuó denunciando que este era un ejemplo de «la imposición de la izquierda», «pero aún soy libre, no estoy prisión».

Vox ha colgado esta tarde la versión completa del video denunciando a Compromís por haber manipulado la intervención y asegurando que Llanos se refería a que «la lengua que no habla nadie es la que ha sido sometida a la pancatalanización que adoran Baldoví y compañía».