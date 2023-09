Baldoví se encara con una diputada de Vox: "¿De qué te ríes?"

Los consellers del nuevo Gobierno valenciano empezaron este miércoles a comparecer en el pleno de Les Corts para explicar las líneas maestras de sus departamentos.

La intervención de la consellera de Justicia (Vox), Elisa Núñez, provocó la reacción de la oposición. Comenzó su intervención criticando "gasto de millones en traductores para que se entiendan compatriotas" y el uso político de las lenguas. Entrando en materia ha dicho que la Justicia ha sido objeto de "asaltos" y que "todo el mundo sabe que la Justicia no es objetiva, rápida ni eficaz". En este punto ha criticado la "amnistía" a quienes ayer perpetraron "un golpe de Estado y que han arrasado una tierra que es España y que será España".

La polémica llegó cuando ha dicho que es un reto ser consellera de Interior porque "hoy reinan los que mataban niños en el País Vasco, los amigos del PSOE y de Compromís en el Congreso de los Diputados, sus socios de gobierno que llenaron las calles de España de sangre y de metralla". Estas palabras causaron un buen revuelo en el hemiciclo.

Terminada la intervención, la portavoz del PSPV, Rebeca Torró, pidió la palabra por las alusiones que atentaban por el decoro de su grupo. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, preguntó a Núñez si quería retirar las palabras y está respondió que no.

Fue entonces cuando el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, pidió también intervenir. "Por el artículo 70". Separados solo por el pasillo, la síndica de Vox, Ana Vega, se rio. Fue entonces cuando Baldoví- al que le indicaron que debía levantarse para hablar- se encaró con ella y le dijo: "¿Por qué te ríes?, a lo que Vega contestó: "Porque me da la gana. Faltaba más", respondió. "Está diciendo animaladas", siguió Baldoví y Vega respondió: "¿Y la libertad de expresión?"

Baldoví dijo que era impropio que un miembro del Consell se expresase en los términos que lo había hecho.

Vega lo volvió a interrumpir y le dijo: "¿Con qué artículo? Una diputada de Compromís apuntó a Baldoví, "el 70.3".

La presidenta de la Cámara le explicó que no había hecho alusión a su persona, aunque Baldoví continuó hablando para justificar, en primer lugar, que Compromís no está en el Gobierno y no ha podido pactar con nadie, y en segundo lugar, que si lo hubiese hecho, "son representantes legítimos".