Luis Barcala, del PP, descarta que la relación del equipo de gobierno con Vox se vaya a enrarecer

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, PP, ha criticado hoy la decisión de Vox de romper los pactos autonómicos en las cinco comunidades en las que gobernaba con el PP, entre ellas la valenciana, porque, según ha recalcado: "Hablamos del tema de niños, dramas sociales, dramas que no son un problema solo de España, es un problema internacional", y ha agradecido el trabajo de los exconsellers de Vox.

En declaraciones a los periodistas, Barcala ha señalado que, hasta ahora, "el pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana estaba dando muy buen resultado, era muy estable y muy positivo para los ciudadanos", al tiempo que ha subrayado: "Somos un pueblo solidario y el PP es responsable".

"Desde esa responsabilidad, nosotros tenemos que decir necesariamente no, y quien no esté así posicionado, no puede estar en el gobierno de la Generalitat con nosotros", ha remarcado.

Sobre la posibilidad de que este "órdago" de Vox acabe también "intoxicando" los diferentes gobiernos o alianzas municipales, como es en el caso del consistorio alicantino, el alcalde se ha mostrado escéptico y ha asegurado que su intención es continuar con "las puertas abiertas a la negociación".

"A nivel municipal es diferente; eso lo sabemos todos. El componente ideológico siempre tiene menos peso que el pragmático, el de resolver problemas reales de los ciudadanos", ha sentenciado. Hay que recordar que en Alicante el PP gobierna en solitario, con 14 de 29 concejales, por lo que su aliado natural de todos los partidos de la oposición para apoyos puntuales es Vox.

El pacto en Elche goza de buena salud

En cambio, en Elche, su alcalde, Pablo Ruz, también del PP, sí que gobierna con Vox, y ha asegurado que “no teme” que la ruptura de Vox en el Consell vaya a replicarse en este municipio porque. Ruz ha agregado que el acuerdo de gobernabilidad que ambas formaciones políticas mantienen en el ayuntamiento ilicitano "goza de buena salud”.

“No tenemos ningún temor; al contrario. Nosotros valoramos muy satisfactoriamente el trabajo en equipo y ese es nuestro aval. No hay ningún temor e insisto en el agradecimiento a los concejales de Vox que trabajan en Elche y a seguir avanzando”, ha declarado Ruz a los medios de comunicación.

"Lo afirmo y corroboro: la salud del gobierno es de normalidad total", ha subrayado Ruz, quien ha avalado la labor de los exconsellers de Vox.

En Orihuela, ciudad en la que también hay pacto de gobierno entre PP y Vox, su alcalde, José Vegara, ha asegurado que “el pacto durará toda la legislatura y no hay noticia de que eso vaya a cambiar”. Ha agregado que, gracias al pacto con Vox, en el municipio se han aprobado los presupuestos.

Las otras localidades de la provincia de Alicante en las que gobiernan en coalición PP y Vox son Crevillent, Callosa de Segura, Xàbia y San Vicente del Raspeig. En ninguno de ellos se teme que esté en riesgo el pacto de gobierno entre las dos formaciones política a raíz de la ruptura por parte de Vox de los pactos de gobierno con el PP en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia