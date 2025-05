Mazón convoca a proveedores ante los "inminentes" impagos por la falta del FLA Extraordinario

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha convocado este jueves a proveedores de servicios básicos que pueden ver sus pagos afectados por la no aprobación del FLA Extraordinario por parte del Gobierno de España. La semana pasada, Mazón admitió que las cuentas públicas están "al borde del colapso" tras la no aprobación de un mecanismo de regulación financiera que se venía implementando cada año desde 2012 y por el que el Consell espera recibir hasta 3.000 millones de euros.

Hoy, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha explicado que "de cara al verano" se suelen hacer estos pagos y la convocatoria va para intentar hacer presión. "Estamos reuniendo a los proveedores para decirles cuál es la situación y que no es un capricho de la Generalitat sino porque el Gobierno no cumple", ha explicado. A pesar de ello, ha intentado calmar las aguas asegurando que "Hacienda está haciendo todo el esfuerzo presupuestario para no dejar de pagar", aunque ha calificado la urgencia de "inminente".

Entre otros va a recibir a proveedores de sanidad, educación, limpieza, residencias de mayores y transportes. Algunos de ellos ya están afectados por retrasos en los pagos de 2024 como por ejemplo servicios de comedor a hospitales o algunas que siguen dando servicio pero con el contrato todavía por renovar, como residencias. "Necesitamos el FLA para pagar facturas, es la liquidez y afecta a proveedores de todos los sectores, pero especialmente aquellos que nos están prestando los servicios públicos imprescindibles para los ciudadanos", ha puntualizado la vicepresidenta.

El objetivo es informar y mostrar un frente común para lo que consideran una "decisión incomprensible". "No hay ninguna excusa para que en el peor año no tengamos ese FLA Extraordinario. Que pongan como excusa la falta de unos Presupuestos Generales del Estado y o el techo de gasto es una excusa de mal pagador porque el año pasado estábamos en las mismas circunstancias y se pagó", ha explicado Camarero.

Asimismo, el Consell ha asegurado que el próximo 6 de junio llevarán esta cuestión a la Conferencia de Presidentes si no se ha solucionado, así como una revisión urgente del sistema de financiación autonómica que lleva a este déficit por infrafinanciación y a la necesidad cada año del FLA Extraordinario.

En total, suponen unos 3.000 millones de euros que vendrían a cubrir el exceso de déficit del año anterior. El año pasado, el Ministerio de Hacienda retrasó el pago a septiembre alegando las negociaciones para unos PGE, pero este año tras admitir que no hay intención de presentarlos podría desbloquearse la situación.

A esta situación se suma la falta de actualización de entregas a cuenta. Es decir: la Generalitat a final de mayo habrá dejado de recibir ya 1.000 millones de euros al no actualizarse los pagos a los previstos para este año 2025, que suman 13.883 millones, aunque desde el PSPV-PSOE criticaron que en enero se hizo un pago de 500 millones de euros como "anticipo" que el Consell dicen que "ocultó".

Bernabé habla de "cortina de humo"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha dicho que la convocatoria es una "cortina de humo" y demuestra la "incapacidad de gestión" del gobierno de Mazón el no poder pagar a proveedores. "La Generalitat necesita su cortina de humo y numerito habitual que hará mañana con esta performance", ha dicho a los medios.

Bernabé ha acusado al gobierno de no saber gobernar debido al "regalo fiscal" de 495 millones de euros que dejó de ingresar la Generalitat en 2024 debido a las rebajas en impuestos al IRPF y Sucesiones y Donaciones. "Es muy fácil de entender que cuando alguien hace un regalo fiscal de 500 millones de euros, tiene 500 millones menos en la caja y no tenía Plan B, unos millones que decidieron deliberadamente por una cuestión ideológica hacer regalos a sus colegas, pues no van a los proveedores", ha criticado la delegada del Gobierno en la Comunitat.

Desde el Consell defienden que a pesar de la reducción de impuestos ha habido un aumento en la recaudación fiscal. La Agencia Tributaria Valenciana (ATV), recaudó 2.541 millones de euros el año pasado, un 7,8% más a pesar de las rebajas fiscales aplicadas.

Bernabé ha defendido un récord de financiación. "La Comunitat va a recibir del Gobierno una cifra récord" de 15.883 millones de euros, que recuerdan desde el PSPV-PSOE que son 5.680 millones más de lo que recibió en 2018, el último año de gobierno de Rajoy. A pesar de todo, ha admitido que "todo se puede mejorar y estamos trabajando para mejorar todos los sistemas de financiación de las comunidades autónomas".