Mazón y Page sellan un acuerdo en materia de atención sanitaria, "es cuestión de sentido común"

La Comunitat Valenciana y Castilla- La Mancha han firmado este miércoles un convenio de colaboración y un protocolo de intenciones que busca romper las barrera sanitaria que marcan hoy en día las fronteras entre amabas autonomías. El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón y el de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page han suscrito un acuerdo para la atención especializada en primer y segundo nivel, así como farmacia hospitalaria, o atención de emergencias.

Ambos presidentes han destacado que este convenio está marcado por el sentido común y han defendido la necesidad de una tarjeta sanitaria común en España que evite ineficiencias.

"Una radiografía se tiene que poder ver en toda España", ha defendido Page durante su intervención. Se trata, ha dicho, de uno de los poco defectos generados por la descentralización de la Sanidad. "Cada uno ha generado su mecanismo tecnológico, por tanto, es una barrera que no han puesto los políticos". Page ha insistido en que no hay ninguna frontera que esté pensada para generar "inutilidad en los servicios públicos".

Por su parte, Mazón, ha destacado que esta medida tendrá más de 13.700 beneficiarios directores y ha instado al Ministerio de Sanidad a avanzar en asuntos como la homologación de las historias clínicas o la receta electrónica. "Echo en falta una coordinación real, la verdadera soberanía empieza a estar en lo técnico".

Agua hay para todos

La sintonía total que ambos han exhibido en este asunto, incluso cuando fueron preguntados por la financiación autonómica, ha terminado cuando se han sido preguntados por la cuestión hídrica.

"No me importa hablar de financiación, pero no en los términos en los que a veces nos expresamos. De nada va a servir que hablemos de solidaridad dos comunidades autónomas si no todas estamos en las mismas condiciones", ha afirmado Mazón.

Por su parte, Page ha afirmado que se conformaría con que en una negociación "nadie consiga mediante chantajes privilegios fiscales porque la financiación no es para Mazón ni Page, sino para las personas".

Sobre el agua, ha afirmado que hay agua para todos en España y ha asegurado que Castilla La Mancha no tiene opción de usar desaladoras, por lo que ha dicho que está convencido de que esté será el debate del futuro, cuál es el precio del agua. "Hablamos de cómo se reparten los usos. En todo esto, es susceptible de llegar a un acuerdo, pero debe ser una estrategia nacional".

Mazón ha dicho sentirse feliz por escucharle hablar de acuerdos y ha reclamado al Gobierno que se ponga a coordinar.