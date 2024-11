La ministra de Vivienda aún no sabe cuántas están afectadas por la DANA

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado este jueves que las 150 viviendas que, a través de la Sareb, se pondrán a disposición de forma gratuita a personas afectadas por la DANA del 29 de octubre se entregarán a finales de esta semana o, a más tardar, a principios de la siguiente. Sin embargo, la ministra ha reconocido no saber aún cuántas viviendas han resultado afectadas por la DANA.

Preguntada por si ya han cuantificado el número de personas que precisan de una vivienda, Rodríguez no ha dado un número exacto y ha aludido a que una de las complejidades que afrontan es determinar el número de viviendas afectadas. «Manejamos distintos datos; algunos tienen que ver con las reclamaciones del Consorcio de compensación, que dan una dimensión de más de 60.000 personas registradas», ha ahondado, a lo que se tendrá que sumar, ha dicho, el número de personas que soliciten ayudas directas a aquellas no registradas o no aseguradas, y un trabajo con catastro y el sistema Copernicus para analizar la dimensión del problema.

También están pendientes, ha dicho, de otros datos que aporta la Generalitat valenciana, con el compromiso de que lo antes posible se tenga una cifra oficial que cierre el número de viviendas afectadas, su grado de afectación y si hay necesidad de realojo, pues mucha gente ha optado por irse a casas de familiares y amigos, si bien «hay que dar solución mientras reconstruyen o rehabilitan sus viviendas», ha insistido.

Para cerrar ese registro de necesidad de realojo, según la ministra, también habrá que contar con los ayuntamientos, que son quienes más contacto tienen con la ciudadanía.

En una rueda de prensa en la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia, Rodríguez ha apuntado que durante estas tres semanas se ha trabajado en dar de alta suministros, amueblarlas, pintarlas y, en general, adecentarlas porque no estaban preparadas para ser utilizadas.

En cuanto a las ayudas, ha recordado la batería puesta en marcha en el segundo paquete de medidas, que incluye, por ejemplo, que los inquilinos puedan acogerse a las ayudas por daños en los enseres domésticos de las viviendas, una ayuda que se amplían a objetos que no sean de primera necesidad. Isabel Rodríguez ha mencionado asimismo que la comunidad autónoma tiene «mucha competencia en vivienda» y que les van a ayudar con elementos como la Sareb y la Entidad Estatal del Suelo (Sepes). Sobre la habilitación de una medida para facilitar por parte del Gobierno de España la compra de viviendas en buen estado que se puedan poner a disposición de las víctimas, la ministra ha animado a quien tenga una segunda residencia a que opte a ello.

Planeamiento urbano

La ministra de Vivienda también ha querido hacer un llamamiento a todos los municipios españoles a que «se tomen en serio» el planeamiento urbanístico y a «no esperar a este tipo de catástrofes», y ha dicho que solo once de los municipios afectados contaban con un planeamiento posterior a 2007.

En este sentido, ha subrayado que se debe llevar a cabo un desarrollo de la agenda urbana consciente del cambio climático».