Mompó habló desde su teléfono por Whatsapp con Mazón dos veces en la tarde de la dana

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, habló en dos ocasiones desde su teléfono con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la tarde del día 29 de octubre, cuando se produjo la dana, pero que las mismas fueron mediante Whatsapp.

Desde la institución provincial se ha explicado que el presidente de la Diputación sabía que había hablado con Mazón desde su propio teléfono, pero estas llamadas no aparecían en la factura telefónica ya que se hicieron a través de la aplicación de mensajería instantánea, que no deja registro en la factura, y no a través de la línea telefónica.

El propio Mazón ha informado a Mompó de que estas conversaciones se produjeron mediante esta aplicación del móvil.

Así, a las 17.46 del día 29 de octubre, Mazón llamó a Mompó por Whatsapp y no obtuvo respuesta, aunque cinco minutos después Mompó le devolvió la llamada al president de la Generalitat y sí que hablaron.

Durante la conversación se puso de manifiesto la situación complicada en Utiel y que se requerían medidas y Mazón le pidió a Mompó el teléfono del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.

Más tarde a las 18.25, de nuevo Mazón llama por Whatsapp a Mompó y en un primer momento no obtuvo respuesta, aunque de nuevo, pasados dos minutos Mazón devuelve esa llamada. En la misma se vuelve a referir que la situación es complicada y que se tienen que tomar medidas.

Asimismo, Mompó habló con el president a través del teléfono de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, al menos en dos ocasiones, cuando estaban reunidos esa tarde en el Cecopi.