Once personas sin hogar reinsertadas en dos meses gracias a un nuevo centro de pernocta

Once personas de un total de 90 usuarios se han reinsertado habitacional o laboralmente en los dos últimos meses con la ayuda del nuevo centro de pernoctación que gestiona en Elche la Fundación Conciénciate, que junto a alojamiento ofrece una atención integral.

Abierto el pasado 5 de diciembre, se trata de un recurso que tiene capacidad para dar cobijo a 50 personas en situación de calle además de brindar servicios de duchas, desayunos o cenas, así como un conjunto de actuaciones dedicadas a la integración socio laboral de la mano de trabajadoras sociales.

Gracias a la colaboración pública y privada, Conciénciate también cuenta con 6 viviendas sociales por las que, hasta ahora, ya han pasado una treintena de familias. Estas dos iniciativas han posicionado a la fundación como uno de los recursos esenciales y de primera necesidad más importantes de la ciudad por parte de una entidad que sólo tiene siete años de vida.

Según cuenta el presidente de Conciénciate, Gorka Chazarra, el proyecto comenzó a andar en 2017 con la convicción de concebir el mundo social "como debería ser".

En esta estructura los técnicos sociales juegan un papel fundamental: Sonia Agulló, encargada de diseñar el proyecto de actuación del centro de pernoctación cuenta que, en primer lugar, lo más relevante es trabajar la autoestima. "Cuando llevan mucho tiempo en la calle es para ellos muy difícil sentirse cómodo o seguro con una ducha o con higiene", ha afirmado Agulló.

"Nunca me había visto así", ha continuado Francisco Javier Dorado (46 años), usuario del centro de pernocta que se quedó en la calle porque no podía asumir el pago del alquiler dado que por aquel entonces su prioridad pasaba por seguir costeando el tratamiento de su mujer, que había contraído cáncer.

Para muchos, ha explicado la trabajadora social, "el centro de pernocta es la puerta de entrada para preocuparse de otras cosas como la formación, el ámbito profesional y laboral".

"Me encontré una noche en la calle sin saber qué hacer", ha explicado Dorado, para quien ahora su esperanza pasa por "la profesionalidad y la empatía de los técnicos que nos apoyan para conseguir salir de esta situación" y que le ayuden a "encontrar trabajo otra vez para volver a una vivienda con su mujer y sus hijas".

El perfil que acude al centro es mayoritariamente joven, ha comentado Chazarra, y es que "el 35% son jóvenes de 18 a 25 años", principalmente, personas que tienen dificultades para el acceso al alquiler o no tienen ningún apoyo familiar.

Amira Serradj (23 años), argelina de origen, lleva tres años viviendo en España pero ha afirmado que gracias a Conciénciate ya "ha arreglado sus papeles". Vive en el centro de pernoctación junto a su marido y su gato, y ha explicado que toma "esta oportunidad positivamente".

También perdió su casa por problemas con el alquiler, una situación que, ha asegurado, "es nueva en mi vida". Ella es algo más ambiciosa que Francisco y cuenta con una sonrisa en su rostro que sueña con encontrar un trabajo que le permita ahorrar para comprar una caravana con la que viajar por toda España para "conocer toda la cultura" del territorio.

Los dos están de acuerdo en que lo peor es "no saber qué hacer durante el día". Francisco ha lamentado que "son muchas horas en la calle" y en ocasiones ha percibido cierto desprecio: "Te ven sentado en el parque porque no sabes qué hacer y te miran mal".

"En esos casos pienso en que espero que no se encuentren nunca en la misma situación que yo" porque, ha continuado, "todos podemos llegar hasta aquí". En su caso, "lo tenía todo y por una circunstancia me he visto así".

Vivienda Social "Si no hay vivienda para alquilar, vamos a crear, pero sin construir edificios, solo a aprovechar espacios que ya existían", ha explicado Chazarra, quien ha puesto como ejemplo las seis residencias de las que dispone la entidad y que se encuentran en el entresuelo del edificio de la sede social de Conciénciate.

"Acordamos alquilar a largo plazo el local, lo reformamos y ahora son recursos habitacionales para personas en situación de emergencia habitacional con posibilidades de reinserción", ha afirmado orgulloso el dirigente.

Una solución que, según ha dicho, permite reducir costes y que el trabajo sea más directo con las personas en situación de calle. "Es más sostenible, fácil y es un camino que pueden seguir administraciones u otras entidades sociales", ha concluido.