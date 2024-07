El Palau de la Música de Valencia duplica su presupuesto para ofrecer una programación de primer nivel

El concejal de Cultura y presidente del Palau de la Música de València, José Luís Moreno, el director del Palau, Vicent Llimerà, la subdirectora de Música, Nieves Pascual y el director titular y artístico de la Orquesta de València, Alexander Liebreich, han presentado la Temporada de abono 2024/25 del auditorio valenciano, que se llama “El teu Palau, la teua Orquestra” y que consta de un total de 44 conciertos de abono, más nueve extraordinarios.

El presupuesto para este año duplica el anterior y llega a los 2.131.000 euros para tratar de ganar el tiempo perdido durante los cuatro años que ha estado cerrado el Palau de la Música y que "hemos estado fuera de los circuitos internacionales", como ha explicado Llimerà.

El director del Palau también ha dicho que esta programación es ciento por ciento del nuevo equipo y que incluye orquesta de primer nivel, si bien, en años venideros, y ya desde 2025 las mejores orquestas del mundo comenzarán a a pasar por Valencia, aunque no ha querido desvelar nombres.

A lo largo del curso musical, intervendrán de nuevo las grandes orquestas, directores, solistas y cantantes internacionales, así como una brillante programación de la Orquesta de València. El oboísta François Leleux y Toshio Hosokawa son el artista y compositor residentes, respectivamente, mientras que Paul McCreesh será el director principal invitado.

Del primero de ellos, ha destacado Llimerà que por su presencia aquí, "Valencia se convertirá en la capital mundial del oboe".

En la Temporada 2024-25 del Palau de la Música de Valencia, visitarán la Sala Iturbi grandes formaciones, directores y solistas internacionales como la Musicaeterna Orchestra con el prestigioso director Teodor Currentzis (10-10) en concierto extraordinario. Como también la Philharmonie de Luxembourg dirigida por Gustavo Gimeno y con la organista Iveta Apkalna (05-11); la Orquestra Filarmónica de Helsinki y Jukka-Pekka Saraste con el pianista Nelson Goerner (10-11); la Mahler Chamber Orchestra y la pianista Yuja Wang (13-11); la Münchner Philharmoniker bajo la batuta de Lahav Shani y con la violinista Hilary Hahn (02-02); la Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia dirigida por Andrés Orozco-Estrada y con el violonchelista Pablo Ferrández (26-02); la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Vladimir Jurowski y la violinista Vilde Frang (08-04); Staatskapelle Dresden y Daniele Gatti con la integral de las sinfonías de Schumann (23 y 24-04); la Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigida per Mikko Franck y con la pianista Beatrice Rana (07-05) y la Wiener Symphoniker, dirigida por Petr Popelka y el violinista Renaud Capuçon (03-06).

Ópera, oratorio y sinfónico-coral

La Orquestra de Valencia y su titular, el maestro Alexander Liebreich, interpretarán en versión concierto el 1er acto de la ópera La Valquiria de Richard Wagner, con un reparto estelar encabezado por la soprano Sarah Wegener (04-04). Como también la Sinfonía nº 9 de Beethoven con el Chor des Bayerischen Rundfunfs para el Día de la Comunidad Valenciana (05-10) y la Sinfonía nº 2 de Mahler con la soprano Chen Reiss, la alto Fleur Barron y el Coro RTVE (08-11). Como también, con la Cetra Vokalemsemble Basel y Andrea Marcon, interpretarán la Misa en Si menor de Bach (28-02).

Por su parte, la ópera Die Fledermaus (El murciélago) de Johann Strauss será interpretada por Les Musiciens du Louvre, dirigidos por Marc Minkowski junto con el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (22-12). La Orchestra of the Eighteenth Century, la Coral Catedralicia y la batuta de Daniel Reuss, interpretarán la misa nº 10 Missa in tempori belli de Haydn (12-04). Y el Coro y Orquesta Pygmalion y Raphaël Pichon ofrecerán el Réquiem de Fauré (11-05). Y en extraordinario, Das Lied von der Erde de Mahler con la Alma Mahler Kammeorchester bajo la dirección de Mirian Khukhunaishvili y con la mezzosoprano Cristina Faus y el tenor Javier Palacios (04-12), así como la Orquestra Simfònica Belles Arts, el Ballet Belles Arts y el tenor Pascual Andreu, bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra, en el Concierto de Año Nuevo (02-01) y la visita de los Pequeños Cantores de Viena, dirigidos por Oliver Stech, en su 525º aniversario (12-03).

También las formaciones Internacionales protagonizarán los dos tradicionales oratorios barrocos de Navidad y de Pascua, El Mesías de Haendel y La pasión según San Mateo de Bach, que serán interpretados por The Sixteen con Harry Christophers (11-12) y la Akademie für Alte Music Berlin y Rias Kammerchor Berlin, dirigidos por Justin Doyle (10-04), respectivamente. El oratorio Salomón de Haendel será interpretado por Gabrielli Consort & Players y Paul McCreesh (19-01). Como también Argippo de Vivaldi por Europa Galante y Fabio Biondi (11-03); y Capella de Ministrers y Europa Barroca, bajo la dirección de Carles Magraner ofrecerán un programa de Bach, Rameau y Haendel (14-05).

Grandes recitales en la Sala Iturbi

Vuelven al abono los recitales de piano, en la Sala Iturbi, con los pianistas Grigory Sokolov (22-02), Arcadi Volodos (01-06) y Rudolf Buchbinder (21-05), como también se podrá disfrutar del trío formado por el violinista Renaud Capuçon, ganador del Premio ICMA 2024, el violoncelista Kian Soltani y el pianista Mao Fujita (12-01).

La Orquesta de València será dirigida por su titular, Alexander Liebreich, en catorce ocasiones. En esta temporada la formación sinfónica valenciana tendrá como artista invitada a una leyenda del piano como es Martha Argerich (17-11).

Como conciertos extraordinarios estará el de la Mostra Cinema del Mediterrani, con un programa homenaje a Henry Mancini, dirigido por Rubén Gimeno y con el actor Angel Fígols (31-10). Como también el homenaje a Joaquín Rodrigo, con el arpista Xavier de Maistre y la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, bajo la dirección de Juan Luis Martínez (03-12).

A parte del principal director invitado, Paul McCreesh, tendrá como invitados e invitadas a Miguel Ángel-Gómez Martínez, Josep Vicent, Martín Baeza-Rubio, Wayne Marshall, Guillermo García Calvo, Shiyeon Sung, Beatriz Fernández Aucejo y Manuel Hernández Silva.

Contará con otra de las ganadoras de los Premios ICMA como es la violinista Lana Zorjan, así como Lisa Batiashvili, Sergey Khachatryan, Veronika Eberle, Noah Bendix-Balgley y Chouchane Siranossian; el violonchelista Edgar Moreau; los pianistas Rudolf Buchbinder, Wayne Marshall, Behzod Abduraimov, Pablo Galdo y Martina Filjak, así como los trompetas Pacho Flores y Manuel Blanco. Como también participarán los solistas de la propia Orquesta, el flauta Salvador Martínez y el trompeta Raúl Junquera.

En cuanto a voces, acompañarán a la Orquesta las sopranos Sarah Wegener, Christina Daletska, Ryoko Aoki, Jone Martínez y Elisabeth Müller; los tenores Daniel Behle y Juan Sancho; los barítonos Christian Immler, Ferran Albrich y Liang Li, así como el alto Carlos Mena.