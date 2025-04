Un perito de la dana ante la jueza: "Había información la semana de antes de que iba a ser un evento histórico"

Este miércoles ha declarado el primer perito ante la jueza que instruye la gestión de la dana. Se trata de un ingeniero geólogo que además, vivió este episodio también de cerca. Este experto ha asegurado que la semana anterior a la riada ya se hablaba en diferentes foros sobre la posibilidad de un "evento torrencial en la costa mediterránea". Aunque no ha precisado en qué foros, ha dicho que "parecía que iba a ser un evento histórico".

Ha relatado que el día 29 de octubre apareció en la página de Aemet "una enorme mancha rosa sobre la provincia de Valencia, que es más de 300 o 200 litros por metro cuadrado, por la zona norte. Nunca había visto este color".

Ha criticado que con esas predicciones no se suspendiesen las clases ese día y ha defendido que los trabajadores no deberían haberse desplazado. "No hace falta ir a Hardware para saber que la lluvias peligrosa viene de las montañas", ha dicho tras relatar cómo fue evolucionando la situación a lo largo del día.

Este perito ha dicho que "como especialista en gestión de catástrofes cree que se pudo haber evitado, además de con el aviso, mediante la educación al la población (...) Se ha fallado en la planificación urbana, se han urbanizado zonas inundables y no se ha construido ni adaptado a las inundaciones".

Ha dicho que, "los avisos nunca llegaron, que el del móvil lo hizo tarde" y que además, se podrían haber emitido bandos, "como se hizo en 1957, por eso hubo pocas víctimas. Esta obligación está recogida en el Plan de Actuación Municipal frente a inundaciones".

También ha dicho que existen bibliotecas de mensajes para enviar Es-Alert desde que se produjo la dana de 2019. De esta manera, no hay que pararse a redactar el mensaje.

