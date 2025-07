El PP pide explicaciones al Gobierno tras informe de Guardia Civil de su "caos" en la dana

El PP ha exigido "explicaciones inmediatas" al Gobierno tras el informe de la Guardia Civil que, según el popular, "acredita el caos y la falta de avisos de los organismos estatales en el peor momento de la dana".

El portavoz del PP en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, Fernando Pastor, se ha referido así, en una nota de prensa, a las afirmaciones del Instituto Armado, en un informe de 220 páginas remitido este viernes a la jueza instructora de la causa penal sobre la dana, de que destaca "sobremanera" la "inexistencia de avisos" de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del ascenso "exponencial" que la tarde del día de la dana sufrió la rambla del Poyo desde las 16:15 horas, pues no hizo "comunicación alguna" hasta las 18:43 horas, cuando el caudal llegó a 1.683 metros cúbicos.

En ese documento, la Guardia Civil sostiene, además, que esa falta de avisos por la CHJ hasta que el caudal alcanzó un dato "extraordinario" denota "una aparente ausencia del control sobre el dispositivo de registro de la rambla del Poyo, justo en el peor de los momentos".

El portavoz del PP ha manifestado que, de este modo, la Guardia Civil "ha señalado quién es el responsable de la falta de avisos durante la dana", un Gobierno central que, "en vez de dedicarse a buscar culpables, debería haber asumido su responsabilidad".

"Exigimos que ahora ofrezca una respuesta por su falta de actuación y descoordinación de los dos organismos estatales clave: la Confederación Hidrográfica y la Agencia Estatal de Meteorología. Llevan ocho meses intentando engañar a todos los valencianos y deben salir a dar explicaciones", ha aseverado.

Pastor también ha exigido que "quienes se llenaban la boca exigiendo responsabilidades a otros que sí han dicho la verdad desde el primer momento sobre la falta de alertas, ahora sean coherentes y salgan a dar la cara", y en este punto ha citado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a quien acusa de haber "mentido siempre, no solo con su doble titulación de su currículum fake".

A su juicio, la Guardia Civil ha "confirmado que la CHJ falló en el peor momento, que no avisó en los minutos más críticos y no activaron alertas cuando el agua se desbordaba", por lo que "la Generalitat ha tenido razón desde el primer momento, actuando con responsabilidad y rapidez. El informe judicial lo deja claro: la CHJ no alertó del desbordamiento del Poyo y se saltaron sus propios protocolos".

"Bernabé y el escondido presidente de la CHJ deben explicar dónde estaban cuando el agua lo arrasaba todo. La CHJ tenía datos. Tenía umbrales. Tenía la obligación de avisar, pero no lo hicieron como ahora lo confirma la Guardia Civil. Los únicos datos que Aemet enviaba en tiempo real eran los audios que su representante en el Cecopi grababa a escondidas y filtraba a sus superiores. Queremos saber por qué no avisaron", ha concluido.