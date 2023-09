El PP y PSOE valencianos se enzarzan por el envío de ayuda tras el terremoto en Marruecos

Cruce de reproches en la política valenciana tras la tragedia en Marruecos. A primera hora de este domingo, el PSPV-PSOE urgió al Gobierno de la Comunitat Valenciana a activar "de manera inminente y urgente" los protocolos correspondientes de cooperación internacional para prestar recursos y ayuda humanitaria ante el terremoto de 6,7 grados que golpeó en la noche del viernes a Marruecos, y se ha cobrado ya la vida de más de 2.000 personas, y 14.000 heridos. Así lo demandó la síndica socialista, Rebeca Torró, quien pidió al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, seguir los pasos de otras comunidades autónomas, como la Región de Murcia, que ofreció sus medios materiales para ayudar en las labores de rescate y retirada de escombros. No obstante, dicha ayuda ha de ser coordinada y gestionada por el Ejecutivo central, tal y como ha contestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Barrachina. "El Gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de coordinar a las autonomías para poder enviar ayuda a Marruecos. Sánchez es el responsable de la ayuda exterior".

Torró ha insistido en que hace unos meses, ante los terremotos de Turquía y Siria, el gobierno anterior de Ximo Puig "se puso a trabajar desde el minuto cero con los servicios diplomáticos y los cuerpos de emergencias para enviar efectivos y todos los recursos disponibles a los territorios afectados", al tiempo que ha asegurado que Mazón "tiene un serio problema gobernando con la ultraderecha, a quienes ha entregado todas las competencias en materia de emergencias".

Frente a esto, el popular ha instado a Torró a “dejar de insultar y aprovecharse de una catástrofe de estas dimensiones para hacer política. Es el momento de estar todos juntos y coordinados por parte del Gobierno de España”.

Además, el dirigente popular ha recordado que “la coordinación de la cooperación internacional es una competencia exclusiva del Gobierno de Sánchez y que esta tierra ya he demostrado en multitud de ocasiones que es solidaria”.

Barrachina ha lamentado que una vez más “el PSPV de Puig está sometido como siempre a Sánchez y es incapaz de reclamarle que cumpla con sus obligaciones. Es más fácil criticar injustamente a la Generalitat que instar a su jefe Pedro Sánchez. Otra vez anteponen sus intereses de socialistas al bien común”.

Por último, Miguel Barrachina ha señalado que “los socialistas valencianos saben perfectamente que las emergencias en la Comunitat Valenciana están siempre preparadas para salir a ayudar de manera inmediata a los que más lo necesitan”.

Solicitud del país damnificado

Preguntados por la asistencia en caso de catástrofes naturales, la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (I.A.E.) cuya sede se encuentra en Algemesí, y que ha trabajado en otras 13 catástrofes a nivel mundial como los seísmos de Turquía, aseguró ayer a este periódico que ya había ofrecido su ayuda y recursos para intervenir y colaborar en las labores de rescate.

El propio presidente de la ONG, Moisés Benlloch, explicó a LA RAZÓN que cuentan con todo tipo de recursos como alimentación, tiendas de campaña, agua y diferentes medio específicos para este tipo de situaciones. No obstante, hasta que el país damnificado no solicita dicha ayuda, no pueden trasladarse hasta el terreno. «En Turquía, a la hora, solicitaron ayuda internacional. De momento, seguiremos atentos a la información que va llegando desde allí, pero tiene que haber una petición oficial de ayuda», ha señalado.

Así lo confirman también diferentes organizaciones francesas, quienes aseguran que desde Marruecos no se ha solicitado la ayuda y, por lo tanto, no se pueden desplegar los medios de otros países para iniciar las labores de rescate.